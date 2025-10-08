Suscríbete a
ABC Cultural
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Trujamanerías

Necesidad de Scurati

¿Para cuándo un fresco tan documentado y potente para nuestra guerra incivil, que decía el otro?

Antonio Scurati
Antonio Scurati Isabel Permuy
Adrián J. Sáez

Adrián J. Sáez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha entregado este miércoles su medalla de oro al escritor Antonio Scurati, en reconocimiento por «la relevancia literaria, intelectual y cívica de su obra», en la que destaca especialmente su compromiso ético y su capacidad para plantear « ... una reflexión profunda sobre los peligros que acechan a las democracias». En el centro tanto del proyecto como del premio de Scurati está la serie 'M' (2019-2025, 5 volúmenes), sobre el auge y la caída de Mussolini que ha abierto un gran debate sobre el fascismo en la vecina Italia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app