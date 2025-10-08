El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha entregado este miércoles su medalla de oro al escritor Antonio Scurati, en reconocimiento por «la relevancia literaria, intelectual y cívica de su obra», en la que destaca especialmente su compromiso ético y su capacidad para plantear « ... una reflexión profunda sobre los peligros que acechan a las democracias». En el centro tanto del proyecto como del premio de Scurati está la serie 'M' (2019-2025, 5 volúmenes), sobre el auge y la caída de Mussolini que ha abierto un gran debate sobre el fascismo en la vecina Italia.

Para tratar un tema tan espinoso, Scurati va mucho más allá de la novela biográfica (o la biografía novelada: en su pentalogía, apuesta por una narración directa y basada de principio a fin en documentos de época (informes, periódicos, etc.), dentro de lo que se llama literatura documental (o testimonial), que —en el límite extremo de la no-ficción— pretende contar la realidad de la manera más fidedigna posible.

En este sentido, Scurati juego de maestro y plantea un verdadero suicidio autorial que dejaría a Barthes patidifuso: la desaparición total del autor, intentando que su voz no se vea por ninguna parte para que la historia y los personajes cobren vida por sí solos, como si se contara desde dentro y sin mediación alguna. Para ello, cada libro tiene una dosis de 'collage', ya que cada capítulo está armado según una estructura de narración más extractos de las fuentes manejadas, que dan fe —casi con beso de juramento— a la historia. Pero lo que tiene de bueno, lo tiene también de pequeña pega y personalmente me molesta un poco por redundante, pues me fío desde el principio de la declaración de trabajo documental y veracidad sin necesidad de leer dos veces lo mismo, cosa que engorda en exceso cada libro (entre 400 y 800 páginas, multiplicado por cinco tandas). En todo caso, el resultado es asombroso tanto por el diseño narrativo como por la fuerza de los hechos narrados, que logra una apertura excepcional a la lectura libre por parte de cada uno.

Así, invita a la comparación: ¿qué proyectos similares existen en la escena española contemporánea? Por suerte, ya no todo es «otra maldita novela sobre la Guerra Civil», pero apenas se me vienen dos casos a la mente, que han logrado romper con los riesgos del ataque y la propaganda: desde luego, Javier Cercas ha hecho suya la bandera de trovador de nuestro reciente pasado más incómodo, con joyas como 'Soldados de Salamina' (2001) y 'Anatomía de un instante' (2019), pero con un yo poderoso que acompaña relatos con menos o más —según cada caso— de historia; en otro sentido, Fernando Aramburu ha logrado con 'Patria' (2016) presentar una versión tornasolada de la violencia de ETA, si bien en el terreno de la ficción.

Siguiendo el ejemplo de Chaves Nogales como testigo directo, ¿para cuándo un fresco tan documentado y potente para nuestra guerra incivil, que decía el otro? Es cierto que hace falta contar otros períodos porque —y me acuerdo de Sergio del Molino— somos hijos (o nietos) de la Transición, pero todavía quedan historias que narrar: o por el fondo o por la forma. Un Scurati español: wanted.