El multimillonario Steve Cohen compró el «Rabbit» de Koons que rompió récords La identidad del comprador fue revelada hoy por el medio especializado «Artnet» y su periodista Kenny Schachter, que no reveló sus fuentes ni dio más detalles de la compra que se llevó el protagonismo en la pasada semana de subastas, en la que se concentran las más importantes del primer semestre del año.

EFE @abc_cultura Actualizado: 22/05/2019 18:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El multimillonario estadounidense Steve Cohen fue quien compró la escultura «Rabbit» de Jeff Koons, que rompió el récord del mayor precio pagado por una obra de un artista vivo en una subasta celebrada el miércoles pasado en Nueva York.

La identidad del comprador fue revelada hoy por el medio especializado «Artnet» y su periodista Kenny Schachter, que no reveló sus fuentes ni dio más detalles de la compra que se llevó el protagonismo en la pasada semana de subastas, en la que se concentran las más importantes del primer semestre del año.

Cohen, que también es un conocido filántropo y coleccionista de arte, amasó su fortuna como inversor de Wall Street, y la revista Fortune le situó en 2016 en el puesto 30 de las personas más ricas de Estados Unidos gracias a los 13.000 millones de dólares que se estimaba tenía.

La escultura «Rabbit» del estadounidense Jeff Koons batió el miércoles pasado alcanzó una cifra histórica del mayor precio pagado por una obra de un artista vivo al venderse por 91 millones de dólares en una subasta de Christie's.

La pieza, producida en 1986, está considerada como una de los iconos del arte del siglo XX, y superó el precio histórico que alcanzó hace tan sólo seis meses el cuadro del pintor británico David Hockney «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)», por el que se pagó 90 millones de dólares en noviembre.

Sólo existen cuatro ejemplares de «Rabbit», hecho en acero inoxidable, pero este es el único que aun permanecía en manos privadas, ya que los otros tres pertenecen a museos de Los Ángeles, Chicago y Qatar.

Además, mientras que los «Rabbit» del Board Art Foundation de Los Ángeles, del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y del Museo Nacional de Qatar se exhiben con frecuencia, el subastado el pasado miércoles no había sido mostrado al público desde 1988, cuando se vio en el Museo Fredericianum de Kassel, Alemania.

«Rabbit», una escultura minimalista en un brillante color plateado de un conejo, ha aparecido en numerosas portadas de libros, revistas y catálogos, y una versión monumental participó en 2007 en el popular desfile del Día de Acción de Gracias que organiza en Nueva York la cadena de grandes almacenes Macy's.