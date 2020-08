Josep Bou: Cayetana es la Capitana de los Tercios

-El millor club del món.

-Yo fui del Barça como mi padre. Y soy del Barça pero he perdido la ilusión desde que el nacionalismo lo ha utilizado de manera inmisericorde. «El millor club del món, «el millor jugador de món»: ni que fuéramos de Lavapies, oiga. Una cura de humildad nos vendrá bien.

-Tanta ostentación es un poco hortera, sí.

-Es propaganda independentista. Yo ya sólo soy forofo de la Selección. De España.

-Y luego está lo de Ponce, claro.

-Yo llevo 40 años casado y soy un gran partidario del matrimonio, sobre todo cuando además hay hijos.

-Aguantar.

-Aguantar y continuar. La separación sólo para cuando la alternativa es la indignidad.

-Y eso de irse con una de 20.

-Mirada corta, es muy anglosajón. Espero por su bien que lo haya pensado detenidamente y que no sea una calentura.

-¿Echar a Cayetana ha sido una calentura?

-Cayetana es muy buena, Tiene mucho que decir. Pero es muy suya, es la Capitana de los Tercios. Yo como empresario sé que el factor humano importa y que hay que tener empatía.

-Usted también es un hombre de principios.

-Yo lucho por la libertad y por la unidad de España.

-Le llamarán fascista.

-Que se atrevan.

-El PP en Cataluña no existe.

-Es muy difícil porque le cedimos el espacio a CiU. No podemos renunciar a nuestros principios pero tenemos que aprender a pescar en la otra orilla.

-¿Entre los indepes?

-Hay muchos nacionalistas hartos del procés a los que tendríamos que escuchar. Al principio les costaría, pero podríamos atenderles si les explicamos que por supuesto que somos catalanes y que ser catalanes es nuestra manera de ser españoles.

-¿Le escucha Alejandro Fernández?

-Me escucha mucho. Pero hace caso a su conciencia.

-¿Le escucha Ada Colau?

-No sé si me escucha mucho, pero sí sé que no me hace caso en nada.

-Torra.

-Ni nos saludamos. Pero algo tenemos en común Torra, la mayoría de los nacionalistas y yo: y es que estamos todos esperando que se retire a un convento.

-Él quiere marcharse, sí. Y los suyos quieren que se vaya.

-Sólo espero que no se retire a Poblet, no sea que vaya a desgraciarlo.

-Esquerra.

-Ahora quieren que el Ayuntamiento repudie al Rey. Tendrían que saber que si existen como partido es porque expresamente Juan Carlos quiso legalizarles, aunque fueran en contra de la Constitución.

-¿Lo volverán a hacer?

-Es su voluntad, que nadie lo dude. Pero no se atreven. La Ley actuó y ahora ya saben que no les saldrá gratis, y que si lo vuelven a hacer, la Ley volverá a actuar.

-Han perdido.

-Sí, pero a la vez están crecidos porque apoyan al Gobierno. Pedro Sánchez no puede tener a estos socios, que claramente perjudican la convivencia. Bildu, Esquerra y Podemos. No es serio.

-Los okupas.

-La metáfora de la libertad es la propiedad privada. Cualquiera que con las escrituras de su casa denuncie que le han ocupado la casa, debería tenerla desalojada en 24 horas, y los okupas tendrían que tener penas de 2 a 4 años de cárcel.

-Barcelona.

-Gracias a Colau todo el mundo sabe que en Barcelona se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Es un desastre.

-Lo urgente.

-Hay que bajar la fiscalidad, reducir tramitaciones. Hay que proteger a las empresas con sus puestos de trabajo. Esto Ada Colau no lo entiende porque piensa que el dinero sale de los árboles.

-¿Es resentimiento o ignorancia?

-No lo sé, pero lo que causa es miseria. Ada Colau no entiende la economía, no entiende que todo se pone en marcha cuando un trabajador llega a casa con un salario. No entiende quién ni cómo crea este puesto de trabajo.

-Memoria histórica.

-Es un gravísimo error. El pasado hay que entenderlo pero no manipularlo. Esto es el sanchismo, que es el zapaterismo. Felipe no lo hizo y nunca lo habría hecho. Él era y es un estadista.

-Franco.

-Es complicado hablar de Franco. Hizo cosas buenas y cosas malas y tenemos que asumir la Historia.

-Benefició siempre a Cataluña.

-Hubo años en que el 60% del presupuesto se destinaba a Cataluña. Franco no habría aguantado 40 años en el poder sin un amplio apoyo de la sociedad española, y concretamente de la catalana. Muchos de estos convergentes que ahora van de independentistas, sus padres fueron alcaldes de Franco.

-Y esta estúpida glorificación de la Segunda República.

-La pobre Segunda República. Se la cargaron los que la trajeron. Companys no dio su golpe contra Franco, sino contra la Segunda República.

-Fue una ilusión.

-Fue un fracaso. Que se lo piensen bien los que tanto quieren una república, porque los dos ensayos fracasaron.