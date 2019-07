España, camisa blanca José María Fidalgo, sindicalista: «En Cataluña las cosas se están moviendo»

No me creo que le guste la vacación.

Me gusta seguir haciendo lo que haría durante todo el año. Leer, pasear por Babia, dormir con manta.

Marchena.

Varias cosas en su favor. Hace unos días le vi esperando el autobús.

El juicio.

Tal como llevó el juicio del procés se nota que tiene un olfato jurídico como el filo de una navaja. Echó abajo mucha indecencia y muchos abogados acabaron por desistir de los oscuros caminos que intentaron. Demostró que la Justicia existe. Es muy difícil que alguien le corrija.

La sentencia.

Este juicio tiene que servir para desenmascarar la felonía. Lo que pasó en Cataluña no fue la reivindicación de un derecho contra otros derechos sino el intento de subvertir un sistema democrático para fundar otro.

España tiene solución.

Las cosas se están moviendo. Cuando las sociedades recuperan el tono ético, buscan salidas. Estamos buscando una nueva manera de convivir.

Cataluña también.

En Cataluña las cosas se están moviendo. Se está intentando reconstruir el espacio político catalanista. Artur Mas lo está intentando. Mas puede darse la mano con el PSC, como ha pasado en la Diputación de Barcelona.

Valls.

Es un nuevo agente en la política catalana y también en la española. A ver si con las mismas fichas podemos jugar de otra manera.

Es la economía.

Hay problemas que no son menores pero que se tienen poco en cuenta. En cualquier segmento organizado hay una tensión entre las élites y las bases. Lo estamos viendo también en Cataluña. El poder económico se empieza a moverpara buscar otro acomodo. Ha visto que de continuar así sólo pueden ir a peor. Las sociedades libres no se atomizan, buscan nuevas maneras de convivir.

Gobierno.

Hoy por hoy no veo la investidura con Podemos.

Pablo Casado.

Lo único que veo es que la derecha política necesita aclarar su liderazgo. Y que el PP, para consolidar este liderazgo, tiene que sentar la cabeza y exhibir músculo como jefe de la oposición. Eso lo puede hacer facilitando la investidura de Sánchez y pactando los grandes asuntos.

¿Cuáles son estos asuntos?

Pensiones, economía productiva, sistema educativo y derechos fundamentales. España necesita que PP y PSOE se pongan de acuerdo como mínimo en estas cuestiones. Y otra cosa: es más fácil darse la mano por encima de la mesa que por debajo.

Albert Rivera.

Está teniendo una grave crisis porque no contribuye a la cohesión nacional.

Pedro Sánchez.

Ha ganado. A ver qué hace. Es un error continuar insultándole. Es mejor darle una oportunidad que quitársela. Es mejor el pacto que la ruptura social.

¿Vox es extrema derecha?

Soy cauto a la hora de encasillar. Algunas de sus propuestas contra determinados colectivos me parecen ultraconservadoras. Suenan mal. Su organización política no está asentada.

Podemos es extrema izquierda.

No tendría por qué serlo pero de vez en cuando le gusta exhibir radicalidad. Sus crisis internas demuestran que en la izquierda democrática no todo cabe. No se pueden bendecir impunemente regímenes sin libertad. Algunas de las cosas que aún propugna Podemos llevan a la miseria y a la muerte. Intentaron ser la alternativa a la socialdemocracia pero han fracasado.

El sindicalismo.

No está bien como está. En mi época fue fuerte. Tuvimos una CEOE con la que fue fácil entenderse. En este tipo de relaciones es fundamental poderse ver en el espejo del otro. Solo no se sale nunca del agujero.

¿Qué agujero?

No hay diálogo social. No hay articulación entre sindicatos y patronal, esta articulación que es la que legitima las decisiones del Estado.

El espejo del otro.

Un diálogo bien llevado no apacigua la ambición pero la canaliza. La CEOE después de Cuevas no ha sido el mejor espejo para el sindicalismo.

Igualitarismo, igualdad.

Ya no estoy en la fase de ligar pero tengo muchas amigas, y eso me vale. No me puedo tomar un café con una mujer igual que con un hombre. En el trato, el afecto tiene mucha importancia. Por eso la mujer tiene tanta influencia. No somos iguales, pero hay que tener cuidado de que esta desigualdad no se vaya a otros campos.