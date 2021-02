Hallazgos «asombrosos» revelan cómo era la vida doméstica en la Edad de Hierro Un equipo de arqueólogos británico realizó una serie de descubrimientos inesperados en las excavaciones cerca de un pueblo fortificado de este periodo en Wittenham Clumps

Un equipo de arqueólogos británicos inició las excavaciones cerca de un pueblo fortificado de la Edad de Hierro en Wittenham Clumps con la idea de encontrar algo de cierto interés, pero los resultados superaron con creces sus expectativas.

Nada menos, descubrieron un asentamiento con restos de más de una docena de casas circulares que datan desde el 400 a. C. al 100 a. C., así como una enorme villa romana construida entre finales del siglo III y principios del siglo IV, según informa 'The Guardian'.

Lisa Westcott Wilkins, de la empresa arqueológica DigVentures, ha descrito el hallazgo como «asombroso». «Eran casas de personas y, obviamente, durante el último año, todos pasamos mucho tiempo en casa. Al contemplar la idea de 'hogar' a medida que surgía cada una de estas casas, pensamos en cómo vivía la gente y cómo podría haber estado usando su espacio. Eso, para mí, es lo más emocionante». Les ha impresionado «tanta evidencia de la vida real de las personas».

Las casas encontradas, circulares, tienen un diámetro de unos diez metros. Sus habitantes, especulan desde esta organización social arqueológica, habrían sido agricultores que vivían de la tierra. Las casas redondas, según explica DigVentures, eran las casas de la Gran Bretaña prehistórica. Podemos encontrarlas desde la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro. Por lo general, eran siempre circulares, las familias consideraban su hogar al espacio interior y se construían con postes de madera y paredes de adobe con un techo puntiagudo de paja.

Los arqueólogos también encontraron al menos dos cementerios romanos con más de 40 tumbas y hornos de secado de maíz construidos en piedra. Otros hallazgos recuperados hasta ahora incluyen vasijas de la Edad del Hierro bien conservadas y dos peines romanos, instrumentos quirúrgicos y muchos fragmentos de cerámica.

La organización ahora está buscando formas de dar vida a estos pueblos antiguos, una vez finalizada la excavación, mediante la creación de tres réplicas de casas redondas para mostrar a los visitantes cómo podría haber sido el asentamiento.