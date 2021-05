Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Inés Martín Rodrigo SEGUIR Madrid Actualizado: 19/05/2021 13:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La escritora, periodista y activista Gloria Steinem ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, según ha dado a conocer el jurado de esta edición, reunido telemáticamente debido a las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia. El de Comunicación y Humanidades es el segundo que se falla este año de los ocho galardones internacionales que convoca la Fundación Princesa de Asturias. Al galardón optaban, en esta XLI edición, un total de 36 candidaturas procedentes de 16 nacionalidades.

[Gloria Steinem: «Los hombres y las mujeres ya hemos sido iguales en la Historia, y volveremos a serlo»]

Según el veredicto del jurado, presidido por Víctor García de la Concha, Steinem es una «referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer». El acta destaca cómo su activismo, «marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea», y remata: «A lo largo de seis décadas, su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad».

Gloria Steinem nació en Toledo (Ohio, Estados Unidos) el 25 de marzo de 1934. Tras graduarse en el prestigioso Smith College en 1956, se trasladó a la India, donde estuvo dos años gracias a una beca. A principios de la década de los 60, regresó a Estados Unidos y se estableció en Nueva York. Fue entonces cuando empezó a trabajar como periodista para la revista 'Help!', donde publicó su célebre artículo sobre cómo se coló en la Mansión Playboy. A partir de entonces, y siempre como periodista independiente, escribió para 'Esquire' o 'The New York Times Magazine', entre otras publicaciones.

En 1971, Steinem fundó, junto con Pat Carbine, la revista 'Ms.', la primera feminista y, también, la primera creada y dirigida sólo por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y, todavía hoy, es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation, en 2001. A lo largo de su extensa trayectoria, ha desempeñado su militancia feminista a través de sus artículos y trabajos periodísticos, y mediante la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los 60 y principios de los 70, Steinem adquirió notoriedad con el artículo 'After Black Power, Women's Liberation' ('Después del poder negro, la liberación de las mujeres'), que apareció publicado en 'New York Magazine' en 1969. Como periodista, ha escrito sobre problemática laboral y sobre derechos de las minorías, y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyado públicamente.

Como activista, Steinem, considerada un referente del movimiento por los derechos de la mujer, ha destacado, también, por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

En 1993, fue incluida en el National Women's Hall of Fame y en el año 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas. Barack Obama le entregó, en 2013, la Medalla Presidencial de la Libertad, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem. El año pasado, HBO estrenó la serie 'Mrs. America', inspirada en su lucha, junto con Betty Friedan, por la incorporación al debate público de las inquietudes de las mujeres estadounidenses y la conquista de la igualdad de género, y unos meses después se estrenó la película 'The Glorias', basada en su propia vida de activismo.

Humildad

Hoy, a sus 87 años, Steinem sigue conservando, intacto, uno de los rasgos más característicos de su personalidad, la humildad. La misma que demostró cuando, nada más comenzar la conversación que, hace unos años, fue portada del suplemento 'ABC Cultural' pidió disculpas a su entrevistadora por no hablar español. De hecho, según ella, todos los estadounidenses deberían hablar español y ser bilingües. A esa humildad se suma la gratitud de quien, tras haberlo vivido todo, o casi todo, decidió contarlo en sus memorias, 'Mi vida en la carretera' (Alpha Decay, 2016). Desde sus inicios en el movimiento feminista, cuando los años 60 aún no habían despuntado, ni social ni culturalmente, hasta convertirse en un emblema para cuantas mujeres se sienten orgullosas de serlo.

Por el camino, Steinem tuvo que hacer algún que otro sacrificio personal -pese a sus tradicionales reticencias al matrimonio, terminó casándose con David Bale, padre del actor de nombre Christian, fallecido a finales de 2003-, reportajes memorables, la fundación de la revista 'Ms.', cuna y casa del feminismo periodístico, encuentros y amistades con lo más granado del mundillo cultural y político estadounidense de la segunda mitad del siglo XX y palabras, muchas palabras; escritas, pronunciadas, regaladas...

La de Steinem es la voz de la experiencia y su discurso se antoja, hoy, más necesario que nunca. Su vida es ejemplo de lucha, sí, pero también el espejo en el que las más jóvenes deben mirarse si quieren llegar a ese mundo más habitable en el que la igualdad -de derechos, de oportunidades- sea una realidad, no una aspiración.

El premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros. El año pasado, el galardón recayó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y al Hay Festival.