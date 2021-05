Denuncian la venta de piezas precolombinas falsas en una subasta en Nueva York

La denuncia presentada el 13 de mayo por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México ante la Fiscalía General de la República no logró detener la subasta de Sotheby's de piezas arqueológicas mexicanas que concluyó anoche en la sala de Nueva York y que se celebró por internet. Ambas instituciones señalaron en un comunicado que, de acuerdo al dictamen realizado por especialistas del INAH, en la puja titulada «Art of Africa, Oceania, and the Americas» se incluían obras que son consideradas «monumentos arqueológicos» y pedían asistencia diplomática y legal a la Secretaría de Relaciones Exteriores o la dirección de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, respectivamente.

La arqueóloga Donna Yates, profesora asociada en el departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Maastricht y experta en el comercio ilícito internacional de objetos culturales y delitos de arte y patrimonio también había denunciado la venta de algunos de los lotes de esta subasta. «No tengo ningún reparo en decir que todas las antigüedades mexicanas en la subasta de Sothby's (al menos las auténticas) fueron saqueadas ilegalmente en México, importadas ilegalmente a los Estados Unidos y son bienes absolutamente robados», señaló en su blog. Pero esta experta indicó, además, que en la puja se iban a poner en venta falsificaciones.

«Creo que hay falsificaciones en la venta de antigüedades precolombinas de Sotheby's», afirmó en un mensaje en las redes sociales y en extenso escrito en su blog sobre el robo de antigüedades, los delitos de arte y las complejidades de los objetos culturales. Donna Yates no quiso, sin embargo, especificar cuáles eran a su juicio falsas. La experta quería poner en evidencia las sombras del mercado de arte y antigüedades, que «si bien puede no preocuparse por la legalidad o la ética, ciertamente se preocupa por la autenticidad» y ésta es dudosa si la procedencia de las piezas es vaga, insuficiente o incorrecta.

I’m an expert and I think there are fakes in the Sotheby’s Precolumbian antiquities sale: you'd be dumb to buy them, but I won't tell you which ones. NEW BLOG POST https://t.co/eZ7ZpHsMGZpic.twitter.com/atWhND83AO