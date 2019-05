Denuncian que parte del Muro de Adriano colapsa por la obsesión de sacarse el «selfie» perfecto

El Muro de Adriano es la muralla romana más larga de Europa con una longitud de 135 kilómetros y fue construido en lo que antes era Britannia por orden del emperador Adriano en el año 122 a. C con el fin de protegerse de los Pictos.

Cada año, miles de turistas llegan hasta aquí en autobuses procedentes de todo el mundo. Para evitar daños, hay señales que alertan a los visitantes de que no se pongan de pie en el muro. Sin embargo, muchos hacen caso omiso y escalan a través de las piedras, que superan los dos metros de altura en algunos puntos, para inmortalizar el momento.

Esta actitud temeraria es la que, al parecer, ha causado que un fragmento de más de tres metros de este Patrimonio de la Humanidad, en la que supuestamente se inspiró George R.R. Martin para el Muro de Hielo de «Juego de Tronos», haya quedado destrozado. Se trata de la parte más cercana al punto turístico de Steel Rigg, en Northumberland, que cuenta con un párking próximo.

«Esta sección de Steel Rigg es una de las localizaciones preferidas para hacer fotografías, debido a lo cerca que se encuentra del aparcamiento y al acantilado del fondo», afirma en el Daily Mail Pete Savin, un fotógrafo especializado en arqueología y en el Muro de Adriano.

Savin publicaba varios tuit conminando a los turistas a que cesaran de escalar sobre el muro, junto a fotografías que atestiguaban el daño. Poco después, la prensa británica se hacía eco de su denuncia, copando los titulares.

My tweet last week about walking on and damage to #HadriansWall has attracted quite a bit of press attention I hope it helps the world heritage site in a positive way 🤞🏻 pic.twitter.com/cgZrkrXdoM