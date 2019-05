George R.R. Martin afirma que su final de «Juego de Tronos» será diferente al de la serie «Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David [Benioff] y Dan [B. Weiss], no lo olvidéis. Ellos tuvieron seis horas para su temporada final. Yo espero que estos dos últimos libros lleguen a las 3.000 páginas manuscritas entre ambos antes de que acabe... Y si son necesarias más páginas, capítulos y escenas, las añadiré», ha escrito en su blog

ABC @abc_cultura Actualizado: 21/05/2019 15:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ha terminando «Juego de Tronos» y George R.R. Martin ha hablado. O ha escrito, mejor dicho. Como siempre, el autor ha utilizado su blog para regalarnos sus impresiones. «Es difícil creer que se acabó, si os digo la verdad. Los años han pasado en un abrir y cerrar de ojos (...) ¿De verdad ha pasado más de una década desde que mi mánager, Vince Geradis, organizara una reunión en The Palm de Los Ángeles y me sentara por primera vez junto a David Benioff y D.B. Weiss para un almuerzo que se alargó más allá de la cena?», se pregunta a sí mismo el escritor.

Martin agradece a HBO haber convertido su mundo en un fenómeno mundial, además de su atrevimiento. «En cualquier otra cadena, "Juego de tronos" no se habría convertido en lo que se convirtió. En la mayoría del resto de cadenas, esta serie no se hubiera hecho en absoluto».

Más adelante, el autor aborda uno de los temas más polémicos por resolver: ¿Será diferente el final de los libros al de la serie? «Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí», ha escrito.

Pero ha añadido: «Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David [Benioff] y Dan [B. Weiss], no lo olvidéis. Ellos tuvieron seis horas para su temporada final. Yo espero que estos dos últimos libros lleguen a las 3.000 páginas manuscritas entre ambos antes de que acabe... Y si son necesarias más páginas, capítulos y escenas, las añadiré». Duda resuelta.

Además, el autor recuerda que hay personajes y escenas que no han aparecido en pantalla.