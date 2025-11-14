Suscribete a
ABC Premium

El ARN más antiguo revela cómo fueron las últimas horas de un mamut de hace 40.000 años

Investigadores logran por primera vez secuenciar con éxito moléculas de ARN de estos animales extintos de la Edad de Hielo, lo que puede ayudar a su 'desextinción'

Los resultados muestran que 'Yuka', una cría de mamut lanudo con marcas del ataque de leones de las cavernas, sufrió un gran estrés celular antes de morir

Un científico español resucita moléculas de mamut para crear antibióticos

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La cría de mamut 'Yuka', de unos 40.000 años de antigüedad, durante una exhibición
La cría de mamut 'Yuka', de unos 40.000 años de antigüedad, durante una exhibición Valeri Plotnikov
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mamut lanudo desapareció de la faz de la Tierra hace casi 4.000 años después de haber pasado cientos de miles vagando por las frías llanuras de Eurasia y América del Norte. Aunque las causas de su extinción han sido ampliamente debatidas, probablemente ... un cambio climático redujo cada vez más su hábitat hasta arrinconar a las últimas manadas en unas remotas islas del Ártico. Ahora, investigadores de la Universidad de Estocolmo, liderados por el bioinformático español Emilio Mármol, han dado un paso fundamental para entender cómo era en realidad la biología de este impresionante animal. Y quizás también para 'traerlo a la vida', aunque ese no sea su objetivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app