Suscribete a
ABC Premium

Tres astronautas chinos quedan 'atrapados' en su estación espacial tras hallar grietas en la ventana de la nave de regreso

Un trozo de basura espacial impactó contra la cápsula en la que debían regresar los taikonautas de la misión Shenzhou-20, quienes han vuelto en la cápsula Shenzhou-21, tripulada por otras tres personas que se han quedado en las instalaciones sin forma de regresar en caso de emergencia

Los astronautas de la misión china Shenzhou-20 vuelven a la Tierra tras 204 días en órbita

La tripulación de la Shenzhou-20 junto con la recién llegada Shenzhou-21 en la estación espacial china Tiangong
La tripulación de la Shenzhou-20 junto con la recién llegada Shenzhou-21 en la estación espacial china Tiangong CCTV
Patricia Biosca

Patricia Biosca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que la basura espacial es peligrosa es algo que los científicos llevan alertando desde hace años. Los fragmentos que quedan libres por el espacio pueden ser casi como balas perforando satélites o incluso naves, tal y como recientemente han podido comprobar los astronautas chinos ... de la estación espacial Tiangong. El comandante Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, de la misión Shenzhou-20, debían volver a casa la semana pasada tras pasar seis meses en el laboratorio orbital chino, pero cuando revisaron la nave atracada en las instalaciones con la que tenían que regresar, observaron unas grietas en una de las ventanas de la sonda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app