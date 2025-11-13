Suscribete a
Tormenta geomagnética impide el lanzamiento de satélites meteorológicos espaciales de Marte

Se reportaron auroras boreales más intensas en todo Estados Unidos

Una tormenta solar «excepcional» podría provocar auroras boreales sobre España hoy y mañana

Observadores de estrellas se reúnen para ver la Aurora Australis, también conocida como las Luces del Sur, iluminando el cielo nocturno en Gerroa Headland en Kiama, a unos 133 kilómetros al sur de Sídney, el 12 de noviembre de 2025
Observadores de estrellas se reúnen para ver la Aurora Australis, también conocida como las Luces del Sur, iluminando el cielo nocturno en Gerroa Headland en Kiama, a unos 133 kilómetros al sur de Sídney, el 12 de noviembre de 2025

AFP

Una tormenta geomagnética en la Tierra, provocada por una gran ráfaga de radiación solar, ha dejado en tierra temporalmente un cohete de Blue Origin que transportaba dos satélites gemelos de la NASA construidos para medir el clima espacial en Marte.

Blue Origin ... dice que su gigantesco cohete New Glenn está listo para el despegue en lo que sería la primera misión científica importante a escala de la NASA que la empresa espacial de Jeff Bezos haya emprendido para un cliente de pago. También sería el primer lanzamiento de la compañía de cualquier tipo desde su vuelo inaugural del New Glenn en enero

