Tormenta geomagnética impide el lanzamiento de satélites meteorológicos espaciales de Marte

Una tormenta geomagnética en la Tierra, provocada por una gran ráfaga de radiación solar, ha dejado en tierra temporalmente un cohete de Blue Origin que transportaba dos satélites gemelos de la NASA construidos para medir el clima espacial en Marte.

Blue Origin ... dice que su gigantesco cohete New Glenn está listo para el despegue en lo que sería la primera misión científica importante a escala de la NASA que la empresa espacial de Jeff Bezos haya emprendido para un cliente de pago. También sería el primer lanzamiento de la compañía de cualquier tipo desde su vuelo inaugural del New Glenn en enero

«Sin embargo, debido a la elevada actividad solar y sus posibles efectos en la nave espacial EscaPADE, la NASA pospone el lanzamiento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas espaciales», dijo la compañía en su sitio web el miércoles.

New Glenn, un cohete de dos etapas y gran capacidad de carga de 32 pisos de altura, estaba programado para despegar el domingo desde la Estación de la Fuerza Espacial de EE.UU. en Cabo Cañaveral, Florida, llevando dos satélites EscaPADE con destino a Marte en su bahía de carga útil. Pero el vuelo terminó cancelándose para ese día debido a la densa nubosidad.

La misión se había reprogramado para el miércoles, pero Blue Origin canceló el lanzamiento indefinidamente después de que el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos publicara alertas por una tormenta geomagnética severa. La tormenta fue desatada por un aumento repentino de partículas cargadas de alta energía expulsadas al espacio por grandes erupciones en la superficie del sol llamadas «eyecciones de masa coronal».

Noticia Relacionada Guerra de las galaxias versión millonarios: Bezos contraataca a Musk con su nuevo cohete reutilizable Patricia Biosca Tras un retraso por mal tiempo, el lanzador de Blue Origin despegará por segunda vez de Cabo Cañaveral este miércoles a partir de las 20.50 hora española

El flujo resultante de radiación de partículas cargadas, o plasma, se midió en la Tierra el miércoles en niveles G-4, o «severos», un nivel por debajo de la etapa más alta de G-5 o «extrema». Se pronosticó que la tormenta geomagnética persistiría con una intensidad severa el jueves

Se sabe que las tormentas geomagnéticas interrumpen las comunicaciones por radio y satélite. También pueden aumentar la densidad atmosférica, creando una fricción o arrastre intenso en los satélites y otras naves espaciales en órbita terrestre baja, como ocurrió en febrero de 2022 cuando 40 satélites Starlink recién lanzados por SpaceX quedaron inoperativos.

Los niveles elevados de partículas cargadas del sol también pueden escapar más fácilmente del campo magnético protector de la Tierra y colisionar con mayor vigor con las moléculas de la atmósfera, lo que aumenta la extensión de las coloridas auroras boreales visibles en los cielos nocturnos, principalmente en las regiones polares.

Las vibrantes exhibiciones verdes y rosas de las auroras boreales se reportaron en franjas inusualmente grandes de los Estados Unidos el martes por la noche, tan al sur como Texas, Florida y Alabama, y ​​se pronostica otra ronda de apariciones en latitudes más altas para el miércoles

Irónicamente, los satélites gemelos de EscaPADE, siglas de Exploradores de Escape y Aceleración y Dinámica del Plasma, están destinados a estudiar fenómenos similares en Marte al final de un viaje de 22 meses al Planeta Rojo.

Las dos naves espaciales, denominadas Azul y Oro, están diseñadas para orbitar Marte en tándem para analizar cómo las corrientes de partículas solares cargadas interactúan con el campo magnético relativamente débil de Marte y cómo esa interacción ha causado que el planeta pierda gran parte de su atmósfera a lo largo de miles de millones de años.