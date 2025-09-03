Suscribete a
ABC Premium

Tiene un núcleo sólido: resuelven, por fin, el mayor de los misterios sobre el 'corazón' de Marte

¿Núcleo sólido o líquido? El viejo debate sobre la estructura interna del planeta vecino toca a su fin. Nuevos datos de la sonda InSight revelan que, después de todo, el planeta rojo sí que dispone de un núcleo interno sólido, como el de la Tierra

Como un pastel lleno de tropezones: el caótico interior de Marte sorprende, una vez más, a los científicos

Espectacular foto de Marte con el Valle Marineris en el centro. Fue tomada el 9 de Julio de 2013 y se trata de una composición de 102 fotografías de la Viking Orbiter
Espectacular foto de Marte con el Valle Marineris en el centro. Fue tomada el 9 de Julio de 2013 y se trata de una composición de 102 fotografías de la Viking Orbiter JPL-Caltech/NASA
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace apenas unos días, ABC se hacía eco de una extraordinaria revelación en la revista 'Science' sobre la estructura interna de Marte: el manto marciano está repleto de fragmentos irregulares de distintas composiciones y tamaños, restos de su tumultuoso nacimiento hace más de 4. ... 500 millones de años. Es decir que, lejos de ser un planeta ordenado, con sus capas bien definidas de corteza, manto y núcleo, el interior del planeta rojo se asemeja más a un pastel lleno de tropezones caóticamente distribuidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app