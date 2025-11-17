Suscribete a
ABC Premium

La mujer cortejada por un ganso, erotismo de hace 12.000 años y la figurilla más antigua que une a humanos y animales

La escultura de arcilla, hallada en una aldea prehistórica de Israel, representa una escena mitológica o espiritual

Tres humanos y un cerdo, la obra de arte figurativo más antigua del mundo

Los investigadores Laurent Davin y Leore Grosman con la figurilla
Los investigadores Laurent Davin y Leore Grosman con la figurilla Hadas Goldgeier
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un equipo de arqueólogos ha descubierto en una aldea prehistórica con vistas al Mar de Galilea, en Israel, una figurilla de arcilla más pequeña que un dedo meñique pero de un valor extraordinario. La pieza de 12.000 años de antigüedad representa a una mujer ... agachada bajo un ganso posado sobre su espalda, la más antigua conocida que muestra una interacción entre humanos y animales. Los investigadores sostienen en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que podría tratarse de una escena mitológica o ritual en la que el ave corteja a la mujer, lo que ofrece una perspectiva única del mundo simbólico y espiritual de los primeros pueblos sedentarios del suroeste de Asia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app