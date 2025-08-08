Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del Apolo 13

El astronauta estadounidense Jim Lovell, ha fallecido a los 97 años, según ha anunciado la NASA este viernes. Fue comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, que casi termina en desastre en 1970 tras una explosión en pleno vuelo.

En un comunicado, la NASA ha enviado sus condolencias a los familiares y allegados del astronauta. «Lamentamos su fallecimiento, al tiempo que celebramos sus logros», ha indicado el administrador interino, Sean Duffy.

Lovell falleció este jueves en Lake Forest, Illinois.

Noticia Relacionada Respiración de astronautas y luz solar: la estrategia china para obtener agua del suelo de la Luna Patricia Biosca Utilizando el dióxido de carbono exhalado por los astronautas junto con la luz del Sol como fuente de energía, este sistema podría explotar los recursos lunares 'in situ' en futuros viajes tripulados

La NASA ha destacado la carrera de Lovell, al tiempo que ha valorado que «su vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas».

La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones 'Gemini' y en el 'Apollo 8', pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. «Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance», ha destacado Duffy en su comunicado.