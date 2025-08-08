Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Controlado el incendio originado en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del Apolo 13

En un comunicado, la NASA ha enviado sus condolencias a los familiares y allegados del astronauta. «Su vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas»

La NASA acelera la construcción de un reactor nuclear en la Luna ante el avance de China y Rusia

Jim Lovell en una imagen de archivo.
Jim Lovell en una imagen de archivo. NASA (X)

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El astronauta estadounidense Jim Lovell, ha fallecido a los 97 años, según ha anunciado la NASA este viernes. Fue comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, que casi termina en desastre en 1970 tras una explosión en pleno vuelo.

En un comunicado, la NASA ha enviado sus condolencias a los familiares y allegados del astronauta. «Lamentamos su fallecimiento, al tiempo que celebramos sus logros», ha indicado el administrador interino, Sean Duffy.

Lovell falleció este jueves en Lake Forest, Illinois.

Noticia Relacionada

La NASA ha destacado la carrera de Lovell, al tiempo que ha valorado que «su vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas».

La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones 'Gemini' y en el 'Apollo 8', pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. «Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance», ha destacado Duffy en su comunicado.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app