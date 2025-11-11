Suscribete a
Estos chavales, unos talentos en matemáticas, los primeros en recibir una formación de alto rendimiento en España: gratis, con tutor prestigioso y durante toda la carrera

El nuevo programa del Instituto de Ciencias Matemáticas guiará a cuatro estudiantes brillantes de universidades madrileñas para conseguir la excelencia

La iniciativa pionera se inspira en otras llevadas a cabo con éxito en Francia e Italia

¿Puede ChatGPT ganar el Nobel de Matemáticas?

Justo Salcedo, Sofía Paz e Iván López Navarro, en la sede del Instituto de Ciencias Matemáticas
Justo Salcedo, Sofía Paz e Iván López Navarro, en la sede del Instituto de Ciencias Matemáticas
Judith de Jorge

Sofía Paz deja sus dos muletas en una esquina y se las arregla para mantenerse en pie mientras posa para el fotógrafo frente a una pizarra repleta de fórmulas. Se ha roto el ligamento cruzado jugando al rugby, así que va a perderse esta temporada ... en el campo, pero no le faltarán cosas que hacer. Esta joven de 18 años de origen venezolano ha sido seleccionada junto a otros tres estudiantes para participar en la primera edición del Mathematics Intensive Program (MIP), un programa creado por el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) -centro mixto del CSIC y las universidades Complutense, Autónoma y Carlos III de Madrid- para que un reducido grupo de estudiantes con talento matemático excepcional desarrolle todo su potencial en universidades madrileñas, desde el primer curso hasta el final del grado. Gratuito y comparable a los programas de alto rendimiento de los atletas o los músicos, intenta sacar lo mejor de los mejores.

