Científicos españoles observan el «Fórmula 1» de la superconductividad

En un mundo lleno de coches 'normales', los materiales superconductores son como bólidos de Fórmula 1, capaces de conducir la electricidad a toda velocidad y sin resistencia alguna. Trenes a toda máquina en los que la energía no se detiene, ni se pierde en el ... camino en forma de calor. Por eso, estos materiales se utilizan para alimentar de forma eficaz cosas como máquinas de resonancia magnética, aceleradores de partículas o trenes de levitación magnética.

Pero estos superconductores 'convencionales' tienen una importante limitación. Una que, de hecho, limita su uso a solo un puñado de sistemas críticos: sólo operan a temperaturas ultrabajas, por lo que se necesitan complejos y costosos sistemas de enfriamiento para mantenerlos en su estado superconductor.

Sin embargo, si los superconductores pudieran funcionar a temperaturas más altas, incluso a temperatura ambiente, entonces permitirían todo un nuevo mundo de tecnologías, y podrían utilizarse en toda clase de dispositivos, desde cables de alimentación y redes eléctricas hasta sistemas prácticos de computación cuántica. Por eso, investigadores de todo el mundo se afanan en la búsqueda de superconductores 'no convencionales', es decir, materiales que exhiben superconductividad de formas diferentes y potencialmente más prometedoras que los superconductores actuales.

Noticia Relacionada Magdalena Skipper, directora de 'Nature': «Los ataques de Trump a la ciencia se sufrirán durante generaciones» Judith de Jorge La primera mujer al frente de la revista científica más prestigiosa del mundo habla del daño a la investigación «sin precedentes» en EE.UU, los artículos falsos y el hallazgo que sueña ver publicado en sus páginas

Ahora, y en un avance prometedor en la búsqueda de ese 'Santo Grial', un equipo de físicos del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) acaba de publicar en 'Science' un artículo en el que anuncia haber observado una nueva evidencia de superconductividad no convencional en un material ya bien conocido en el sector: El Grafeno de Triple Capa Retorcida de 'Ángulo Mágico' (MATTG, por sus siglas en inglés), una estructura experimental formada por tres capas de grafeno que se 'retuercen' hasta ángulos específicos (llamados 'ángulos mágicos') para crear patrones que exhiben propiedades físicas exóticas, como la conductividad. La clave está, precisamente, en el ángulo preciso entre las capas, lo que provoca que las bandas electrónicas se 'aplanen' y favorezcan la aparición de comportamientos cuánticos sorprendentes.

La prueba más convincente

El nuevo estudio, liderado por el físico español Pablo Jarillo-Herrero, supone la confirmación más directa y convincente hasta la fecha de que ese material, en efecto, exhibe una superconductividad no convencional. En concreto, los investigadores midieron la 'brecha superconductora' del MATTG, una propiedad que, en lenguaje llano, nos indica la robustez y la naturaleza del estado superconductor de un material a diferentes temperaturas. El hallazgo es asombroso: la brecha superconductora del MATTG tiene un perfil completamente diferente al de los superconductores típicos. Es decir, el mecanismo por el cual este material logra conducir electricidad sin resistencia es nuevo y radicalmente distinto a lo conocido.

«Hay muchos mecanismos que pueden conducir a la superconductividad -explica Shuwen Sun, coautora del estudio-. La brecha superconductora nos da una pista sobre qué tipo de mecanismo puede llevarnos a cosas como los superconductores a temperatura ambiente que, con el tiempo, beneficiarán a toda la sociedad».

El 'milagro' de la superconductividad

El concepto de 'superconductividad' puede sonar como algo lejano, pero lo cierto es que su impacto potencial es tan profundo que cambiará para siempre la tecnología y el modo en que utilizamos la energía eléctrica. En un conductor eléctrico 'normal', como el cobre de los cables de nuestras casas, los electrones se mueven, pero a menudo chocan con los átomos del propio material. Esos choques generan fricción, y esa fricción se traduce en una pérdida de energía en forma de calor (lo que hace, por ejemplo, que el cargador del móvil se caliente). Si escalamos del cargador a una red eléctrica nacional, esas pérdidas se vuelven colosales.

La superconductividad, sin embargo, es un estado cuántico en el que, bajo ciertas condiciones (habitualmente a una temperatura muy baja, la llamada 'Temperatura Crítica'), un material pierde absolutamente toda resistencia eléctrica. Es decir, que los electrones, en lugar de chocar, se agrupan en 'pares de Cooper' (dos electrones unidos) y fluyen a través del material sin experimentar fricción alguna. Podríamos compararlo a un tren que, una vez puesto en marcha, ya no necesita motor, ni combustible, porque su rozamiento es cero. Del mismo modo, y una vez que la corriente arranca en un superconductor, puede circular indefinidamente.

Hoy en día, y debido a las limitaciones que supone la criogenia, la superconductividad se aplica únicamente a sistemas críticos y de muy alto valor, como las citadas máquinas de resonancia magnética o los aceleradores de partículas. Pero si se consiguiera la superconductividad a temperatura ambiente, el mundo daría un enorme salto hacia adelante. Por ejemplo, las pérdidas de energía en la red eléctrica, que en España están entre el 5 y el 10% de la electricidad generada, desaparecerían. Por no hablar de que, al no haber rozamiento ni producción de calor, los chips y otros componentes electrónicos no necesitarían incorporar sistemas de refrigeración (como sucede, por ejemplo, con los móviles), lo que haría posible fabricar dispositivos mucho más pequeños y eficientes. Por último, los qubits, que son el 'alma' de los ordenadores cuánticos y que a menudo se basan en la superconductividad, ya no tendrían que enfriarse a temperaturas cercanas al cero absoluto para funcionar, por lo que superordenadores, que hoy sólo vemos en laboratorios especializados, podrían volverse mucho más accesibles y estar al alcance de todos.

Nace la 'Twistrónica'

El grafeno de 'ángulo mágico' se enmarca dentro de un campo de estudio completamente nuevo y de vanguardia conocido como 'Twistrónica' (del inglés twist, girar), que se centra en el estudio de cómo las propiedades electrónicas de los materiales bidimensionales cambian drásticamente al girar una capa respecto a la otra con un ángulo preciso.

Precisamente, el equipo de Jarillo-Herrero fue pionero en 2018 al crear experimentalmente el grafeno de dos capas giradas, y desde entonces se han explorado materiales de dos, tres y más capas. En el MATTG, el ángulo de giro es la clave que activa las propiedades exóticas, liberando a los electrones de sus ataduras convencionales.

Para confirmar la naturaleza no convencional del MATTG, Jarillo-Herrero y su equipo desarrollaron una plataforma experimental que, en esencia, aprovecha el 'efecto túnel' para 'observar' la brecha superconductora en tiempo real, a medida que la superconductividad emerge en materiales bidimensionales. En el mundo cuántico, en el que las partículas se comportan a la vez como ondas y partículas, el efecto túnel es la probabilidad de que esas partículas, por ejemplo un electrón, 'atraviese' una barrera energética, como si pasara a través de una pared, algo impensable en nuestro mundo macroscópico.

Una brecha en forma de 'V'

De este modo, y al medir la facilidad con la que los electrones podían 'tunelar' en el MATTG y ligar esto a la resistencia cero, el equipo logró trazar la forma de la brecha superconductora. La gran revelación fue que, mientras que en los superconductores convencionales la brecha es uniforme y plana, en el MATTG presenta un distintivo perfil en 'V', la 'huella digital' que indica un mecanismo diferente de emparejamiento de electrones.

«Comprender bien un superconductor no convencional -dice Jarillo-Herrero- puede desencadenar nuestra comprensión del resto, y guiarnos, por ejemplo, en el diseño de superconductores que funcionan a temperatura ambiente, que es una especie de Santo Grial de todo el campo».

Comprender este mecanismo no convencional en el MATTG no solo supone un logro para el grafeno, sino un 'mapa de ruta' que podría desvelar la física que subyace también a otros materiales superconductores de alta temperatura (como los cupratos descubiertos a finales de los 80), y guiar así la mano de los científicos en el diseño de nuevos materiales. El esfuerzo, por lo tanto, continúa.

Ahora, y gracias a la nueva plataforma experimental diseñada por Jarillo-Herrero y sus colegas, tanto el propio equipo del MIT como otros grupos en todo el mundo disponen de una herramienta para explorar más a fondo el prometedor reino de la twistrónica. Es, por tanto, el inicio de una nueva física, una que pronto podría liberarnos de las ataduras de la pérdida energética y catapultarnos hacia una nueva era tecnológica.