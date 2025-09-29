Suscribete a
ABC Premium

El instituto público cuya receta del éxito es mezclar «a los hijos del catedrático y a los del portero»

Los alumnos del San Mateo logran, desde hace 14 años, las mejores notas en Selectividad, si bien en los 80 fue «una especie de Bronx»

A su director no le sorprende que hasta Pablo Iglesias recurra a la enseñanza privada: «Hay una educación de caridad, no de calidad»

La factura de años de igualar por abajo: España y Francia, a la cola de la OCDE en matemáticas

Una de las ocho clases de Bachiller del San Mateo tomando apúntes en la clase de Matemáticas
Una de las ocho clases de Bachiller del San Mateo tomando apúntes en la clase de Matemáticas GUILLERMO NAVARRO
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando un padre piensa hoy en el colegio que quiere para sus hijos, el 'efecto compañero', es decir, quién se sentará en el pupitre de al lado, es un detalle que no se pasa por alto. Sin embargo, esta fijación «entendible» de las familias ... podría ser el síntoma de que la Educación en España está herida de muerte. Así lo cree Horario Silvestre, director del instituto público madrileño San Mateo, que lleva 14 cursos logrando que sus alumnos saquen la mejor nota media en Selectividad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app