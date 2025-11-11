Suscribete a
Jean-Frederic Alasa, responsable de la cuenta atrás del despegue de cohetes: «Soy como un director de orquesta»

El ingeniero aeroespacial guayanés lleva dos años y medio siendo el director de lanzamiento del CNES en las instalaciones del puerto espacial europeo en Kourou, en la Guayana Francesa. «Es muy emocionante»

Europa pone en el cielo a Sentinel-1D, el satélite que ve a través de las nubes y la noche

Jean-Frederic Alasa, director de operaciones de lanzamiento, minutos antes del despegue
Jean-Frederic Alasa, director de operaciones de lanzamiento, minutos antes del despegue Vídeo: Carlota García

Patricia Biosca y Carlota García

«Tres, dos, uno… ¡Despegue!». Estas son las palabras irremediablemente unidas a las imágenes de un cohete alzándose por los aires rumbo al espacio. Detrás de esa voz se encuentra el director de lanzamiento, un cargo que no solo se limita a la famosa cuenta ... regresiva, sino que es el responsable último de que esos gigantes con destino al espacio enciendan sus motores para emprender su viaje. En el Centro Espacial Guayanés (CSG), la base de operaciones de lanzamientos de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la Guayana Francesa, esta misión recae sobre Jean-Frédéric Alasa, ingeniero aeroespacial y actual director de lanzamiento del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), la agencia espacial francesa que se encarga de esta importante tarea.

