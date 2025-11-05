Suscribete a
Europa pone en el cielo a Sentinel-1D, el satélite que ve a través de las nubes y la noche

El satélite de observación de la Tierra ha despegado puntual a las 18.03 hora local desde el puerto espacial europeo en Kourou

De catástrofes a barcos piratas: el ojo espacial que todo lo ve

Momento del lanzamiento de Sentinel-1D
Momento del lanzamiento de Sentinel-1D ESA/CNES/Airne SPace/vídeo: Carlota García Sánchez

Patricia Biosca y Carlota García

Enviadas especiales a Kourou (Guayana Francesa)

La cita con los que serán los nuevos 'ojos' que vigilarán la Tierra estaba fijada a las 18.02 hora local de Kourou, la ciudad de la Guayana Francesa que alberga desde hace décadas el puerto espacial europeo. Desde allí comenzaría su viaje Sentinel-1D, ... el nuevo satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA) que es capaz de observar tanto de día como de noche, a través de las nubes o incluso de las peores tormentas. Su misión es tan polivalente que va desde monitorizar el deshielo en los polos o ser testigo de los cambios en la masa forestal de los bosques, hasta detectar variaciones milimétricas en el terreno provocadas por terremotos e incluso reconocer posibles barcos 'pirata' modernos. Un sistema pionero en el mundo que es la base del Programa Copernicus, el proyecto más ambicioso (y exitoso) de observación de la Tierra creado por la Comisión Europea allá por 2014.

