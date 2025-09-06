Suscribete a
La increíble historia de las crías de pterosaurio derribadas por tormentas

El hallazgo de dos 'bebés' de pterosaurio con sus húmeros rotos revela el motivo por el que, entre los cientos de fósiles de esta especie hallados en Solnhofen, en el sur de Alemania, no hay casi adultos y la gran mayoría de los cuerpos pertenecen a ejemplares muy jóvenes

Pterosaurio, la bestia que volaba nada más nacer

En la ilustración, una cría de pterodáctilo lucha contra la fuerza de una furiosa tormenta tropical
En la ilustración, una cría de pterodáctilo lucha contra la fuerza de una furiosa tormenta tropical
José Manuel Nieves

Durante casi 160 millones de años (desde hace 220 a 66 millones de años, cuando se extinguieron tras la caída de un gran meteorito), los reptiles voladores fueron los reyes absolutos del cielo. Un tiempo inimaginablemente largo durante el que las más de 150 ... especies conocidas no tuvieron rival alguno en el aire y cuyos restos se desentierran hoy en todos los continentes de la Tierra. Ellos, los pterosaurios, fueron los primeros vertebrados en desarrollar el vuelo propulsado. Estas fabulosas criaturas, de hecho, ya volaban hace más de 200 millones de años, un tiempo en que los terópodos, los dinosaurios carnívoros que mucho después darían lugar a las auténticas aves, apenas si empezaban a desarrollar plumas y a planear cortas distancias entre los árboles. La primera ave conocida, no llegó hasta mucho después. Fue el famoso Archaeopteryx, y vivió hace 'sólo' 150 millones de años.

