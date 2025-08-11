Suscribete a
ABC Premium

El mayor hallazgo del James Webb: el telescopio espacial observa, y luego pierde, un planeta cercano a la Tierra

Los científicos, como niños ante un caramelo que desaparece antes de poder probarlo, lo buscan ahora desesperadamente Si tienen razón, podrán volver a verlo en 2026 o 2027

Proponen una misión para enviar una nave a un agujero negro

En la ilustración, el posible planeta captado en 2024 por el Telescopio Espacial James Webb en órbita de Alfa Centauri A
En la ilustración, el posible planeta captado en 2024 por el Telescopio Espacial James Webb en órbita de Alfa Centauri A NASA
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pocas estrellas han despertado tanto interés de los astrónomos como Alfa Centauri. Y no es para menos: a tan solo 4.3 años luz de distancia, se trata del sistema estelar más próximo a nosotros, y posee además por lo menos un planeta similar ... a la Tierra, 'Próxima b', del que incluso se ha especulado que podría tener vida. Pero Alfa Centauri no es una simple estrella solitaria, sino 'sistema triple', un trío de soles que se orbitan mutuamente en una intrincada danza gravitatoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app