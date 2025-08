No es genético: las crías de chimpancé aprenden de sus madres, pero no de sus padres

En el mundo de los chimpancés, la madre es lo que importa. Y mucho más que el padre, de cuyos comportamientos poco o nada se transmite a la progenie. Los chimpancés jóvenes, en efecto, aprenden su estilo de comunicación de sus madres y de ... sus parientes maternos. Y según un estudio dirigido por el biólogo Joseph Mine, de la universidad suiza de Zurich y recién publicado en 'PLOS Biology', lo hacen casi en exclusiva.

Entre los humanos, los niños aprenden a comunicarse a medida que se desarrollan, y el 'estilo' que tendrán al hacerlo está en gran medida influenciado por sus cuidadores. Y aunque los chimpancés también se comunican mediante señales vocales, gestos, posturas y expresiones faciales, no está claro si estos comportamientos se aprenden o si, por el contrario, se determinan genéticamente.

Para investigar la cuestión, Mine y su equipo observaron el comportamiento de 22 chimpancés salvajes de la especie Pan troglodytes, muy acostumbrada a la presencia de humanos, en el parque nacional de Kibale, en Uganda. Los investigadores registraron señales vocales, incluidos gruñidos, ladridos y gemidos, así como la comunicación no vocal, como los movimientos de los brazos, la dirección de la mirada y las posturas corporales. Y descubrieron que el estilo de comunicación de los chimpancés, medido como la cantidad de combinaciones de comportamientos vocales y no vocales que normalmente producían, mostraba una gran similitud con el de sus madres y parientes maternos, pero no con el de sus padres y parientes paternos. Lo cual sugiere que el estilo de comunicación de los chimpancés puede implicar un componente aprendido, ya que las madres chimpancés son las principales cuidadoras y los padres no contribuyen a la crianza de los hijos.

Igual que los humanos

El estudio, por lo tanto, muestra que es poco probable que la forma en que los chimpancés combinan las señales vocales y no vocales esté tan determinada genéticamente como se pensaba. En vez de eso, en efecto, esos modos de comportamiento pueden aprenderse socialmente, de manera similar a como lo hacen los humanos.

Todos los chimpancés observados en el estudio tenían más de 10 años, momento en que empiezan a ser más independientes de sus madres, lo que indica que las influencias de los parientes maternos se mantienen y tienen un impacto duradero en el comportamiento de los chimpancés. Los resultados, según los autores, también implican que el aprendizaje social de la comunicación es evolutivamente más antiguo de lo que se pensaba.

«Lo que vemos -explica Mine- es que ciertas madres chimpancés tienden a producir muchas combinaciones vocales y visuales, mientras que otras producen pocas. Y las crías terminan comportándose como las madres, lo que resulta en tendencias específicas de la familia».

Simon Townsend, coautor del estudio señala por su parte que «en los humanos, el lenguaje corporal incluye gestos con las manos y expresiones faciales, pero también muchos comportamientos sutiles, como cambios en la postura y la dirección de la mirada. Con nuestro enfoque, pudimos evaluar si los chimpancés también aprenden sobre estas características menos sobresalientes».

«Creo que es fascinante - dice por su parte la coautora Katie Slocombe- que las madres que producen más comportamientos visuales cuando vocalizan, tengan crías que siguen su ejemplo. El siguiente y emocionante paso será ver si, además de eso, las crías están aprendiendo también ciertos tipos de combinaciones visuales y vocales de sus madres».