España se prepara para el trío de eclipses histórico con trece ministerios y sin un euro de presupuesto

La CITE ha tenido este jueves su primera reunión en la que se han acordado las líneas de acción a concretar en los próximos meses

El trío de eclipses solares totales que comienza en 2026 movilizará en España a trece ministerios

Juan Cruz Cigudosa, presidente de la CITE
Patricia Biosca

Queda casi un año, pero el Gobierno ya se está preparando para el que sin duda será uno de los eventos históricos del 2026: el eclipse solar del 12 de agosto. Ese día la Luna bloqueará la luz del Sol y proyectará una sombra ... que se dará en una exclusiva en una franja del centro y norte de nuestro país. Y en ningún sitio más del mundo. Un fenómeno que concentrará no solo a curiosos y aficionados a la astronomía, sino también a científicos de todo el planeta. Todo esto coincidiendo con el periodo estival y la mayor parte de las fiestas locales y regionales, además de producirse en la llamada 'España vaciada'. Sin duda, todo un reto a varios niveles que además se repetirá, aunque con sus propias particularidades, en 2027 y 2028.

