España se prepara para el trío de eclipses histórico con trece ministerios y sin un euro de presupuesto

Queda casi un año, pero el Gobierno ya se está preparando para el que sin duda será uno de los eventos históricos del 2026: el eclipse solar del 12 de agosto. Ese día la Luna bloqueará la luz del Sol y proyectará una sombra ... que se dará en una exclusiva en una franja del centro y norte de nuestro país. Y en ningún sitio más del mundo. Un fenómeno que concentrará no solo a curiosos y aficionados a la astronomía, sino también a científicos de todo el planeta. Todo esto coincidiendo con el periodo estival y la mayor parte de las fiestas locales y regionales, además de producirse en la llamada 'España vaciada'. Sin duda, todo un reto a varios niveles que además se repetirá, aunque con sus propias particularidades, en 2027 y 2028.

«No tiene parangón con ningún evento o acto anterior», cuenta a ABC el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. «Tenemos la referencia del eclipse solar en Francia en el año 1999, donde el turismo se incrementó en tres millones de personas. Aún no sabemos qué ocurrirá el año que viene, pero creo que no me equivoco si digo que se podría triplicar la afluencia». Cigudosa es, además, el presidente de la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses (bajo las siglas de CITE), el ente creado para coordinar un total de 13 ministerios implicados que intentarán que la cita no presente más sorpresas que la increíble visión de la corona solar y de la noche llegando en un momento en el que no se la espera para volver a irse apenas dos minutos después.

Trece ministerios implicados

La CITE (que involucra a los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible; Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) se ha sentado este jueves por primera vez a la mesa para abordar los retos de los próximos meses.

No obstante, la comisión no cuenta, al menos de momento, con ningún presupuesto asignado. «Pondremos todos los recursos necesarios dentro de lo disponible para ordenar todo el tráfico de personas que esperamos», explica Cigudosa. «Se trata de una acción coordinada entre los ministerios y también con las comunidades autónomas. Pero no podemos perder el norte: se trata de un fenómeno que es una actividad de ocio y que apenas dura un minuto y medio. Ahora mismo no podemos anticipar el presupuesto, porque sinceramente no sabemos ni de qué tipo», señala.

Por tanto, la CITE se ha planteado ocho puntos de trabajo que se irán concretando en reuniones posteriores, la próxima fijada para noviembre. La primera y una de las más remarcables será la movilidad de las personas que ese día se desplacen para ver el eclipse. «Estamos hablando de zonas en la España vaciada, por lo que asegurar el acceso a esos puntos es primordial», indica Cigudosa. Aquí entra en juego también el Ministerio de Transportes, que junto con el de Ciencia son los que encabezan la comisión.

Puntos de observación recomendados

Otro de los objetivos será el de definir lo «puntos de observación recomendada». En este caso, la CITE junto con el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y el Instituto Geográfico Nacional (IGM), delimitarán las zonas en las que la visibilidad es la adecuada. «Ya hay mucho trabajo hecho al respecto, ya que el IGM ha creado una web con todos los recursos en el que cualquiera puede localizar el municipio que desee y saber cómo y a qué hora se podrá ver el eclipse. Pero una colina o unos árboles pueden dar al traste con su visionado, así que estos puntos asegurarán poder disfrutar del espectáculo plenamente».

También se trabajará en torno a la prevención y la protección civil, con los ministerios de Defensa e Interior involucrados; además de la anticipación y la gestión de riesgos para el medio ambiente. «Lo que hemos padecido este verano en materia de incendios nos preocupa muchísimo; y pueden existir riesgos derivados de la ocupación humana que van más allá de la movilidad», indica el presidente de la CITE.

La salud y la prevención será clave también para la comisión, velando por el adecuado suministro de gafas homologadas, así como la educación en colegios e institutos sobre el fenómeno. También se llevarán a cabo actos de divulgación científica para toda la sociedad durante todo este año, así como la promoción del turismo de las zonas en las que se vivirá de primera mano este fenómeno astronómico. «Es vital que la gente sepa que España se convertirá en referente mundial ese día, lo que significa a nivel científico y lo importante que es, sobre todo, disfrutarlo con seguridad».

Además se trabajará en la coordinación entre todas las administraciones públicas, incluidas comunidades autónomas y municipios. «Trabajaremos de cerca con Federación Española de Municipios y Provincias, sobre todo para garantizar la accesibilidad».

Y agosto del próximo año será solo la primera de las citas que nuestro país tiene con los eclipses: también en agosto, pero de 2027, habrá otro eclipse solar pero que solo se podrá ver de forma total en la punta sur de España; y en enero de 2028 se producirá el último del trío (en este caso angular) que sí cruzará la península por su centro. «Es una gran oportunidad para la observación astronómica la divulgación científica pero que también plantea desafíos logísticos y de seguridad que requerirán una planificación cuidadosa y una actuación coordinada», concluye Cigudosa.