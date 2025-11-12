Suscribete a
Dibujos de neuronas de Ramón y Cajal viajan al Museo Nobel de Estocolmo

Se trata de la donación de un dibujo original y una placa grabada de madera del científico español cedida por parte del bisnieto de Nobel español, Ángel Cañadas Bernal

El Gobierno aprueba con cuatro años de retraso la creación del Museo Cajal, que finalmente se ubicará en Madrid

Ulf Larsson, conservador general del Museo del Premio Nobel y Ángel Cañadas Bernal, bisnieto de Ramón y Cajal
Ulf Larsson, conservador general del Museo del Premio Nobel y Ángel Cañadas Bernal, bisnieto de Ramón y Cajal Nanaka Adachi
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906 por demostrar que el sistema nervioso está formado por células individuales, las neuronas, y no por una red continua de tejido nervioso como se creía entonces. Este hallazgo, conocido como la doctrina de ... la neurona, lo convirtió en el padre de la neurociencia moderna. Para la divulgación de su descubrimiento, a falta de la tecnología fotográfica de la que disponemos hoy en día, realizó dibujos de las neuronas tal y cómo las había logrado diferenciar y las presentó a mundo como células nerviosas independientes que se comunican entre sí a través de contactos especializados que hoy llamamos sinapsis.

