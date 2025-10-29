Suscribete a
Descubren el secreto de la longevidad de las ballenas de Groenlandia, que viven más de 200 años

Un equipo internacional de más de 50 investigadores acaba de desvelar el asombroso mecanismo que permite a este gigante marino burlar de un solo golpe al cáncer y a la vejez. El secreto consiste en reparar las células dañadas en lugar de matarlas

Animales 'inmortales' que custodian el secreto de la eterna juventud

Ballena boreal con su cría
Ballena boreal con su cría
José Manuel Nieves

Vive en el océano Ártico y es uno de los mamíferos más grandes de la Tierra. Pero no solo eso, sino que también ha logrado resolver, a nivel molecular, el problema de la longevidad. Hablamos de la ballena boreal, también conocida como ballena de Groenlandia, boreal ... o de cabeza de arco (Balaena Mysticetus), un coloso marino que puede crecer hasta los 18 metros, superar las 80 toneladas de peso y alcanzar una edad de más de 200 años, lo cual la convierte en el mamífero más longevo conocido.

