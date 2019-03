Todo a punto para el primer vuelo de la nueva nave tripulable de SpaceX y la NASA

La NASA y la compañía Space X están a punto de iniciar el primer vuelo de la cápsula tripulable Dragon, uno de los módulos que será el encargado de transportar a los astronautas de la NASA hasta la Estación Espacial Internacional (ISS), sustituyendo a las naves Soyuz rusas. Además, esta será la primera misión de prueba de una nave tripulable estadounidense construida por una iniciativa privada.

A las 08.49 de mañana, sábado (hora peninsular española), un cohete Falcon 9 reutilizable despegará desde el Complejo 39A, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.). Está previsto que a las 12.05 del domingo la Dragon atraque en el módulo Harmony de la ISS. (El lanzamiento podrá seguirse aquí o bajo estas líneas).

El objetivo fundamental de esta misión, de nombre SpaceX’s Demo-1, es verificar que tanto la cápsula como el lanzador están preparados para operar de forma segura y permitir el trasiego de astronautas entre la Tierra y la estación espacial. Hay que tener en cuenta que esta cápsula ya se usa, en una configuración distinta, para enviar mercancías a la Estación Espacial Internacional.

The station prepares for the arrival of the SpaceX uncrewed Demo-1 test flight. The crew also spent time using virtual reality as part an experiment to assess movement in a microgravity environment. #SpaceToGroundpic.twitter.com/dx47mvO1hr