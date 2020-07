ABCdario de las Matemáticas Recomendaciones de un matemático para el verano Lecturas, juegos y retos para poner en forma la cabeza mientras descansamos

Ya entrados en el mes de julio, y con mucho trabajo e incertidumbres de cara al próximo curso por resolver, nos tomamos en esta sección un descanso de vacaciones estivales. Esperamos haber sido capaces de aportar un pequeño granito de arena para transmitir el anhelado sueño de los matemáticos de que esta disciplina sea bastante más que la aplicación rutinaria de algoritmos o la tortura de tantos escolares pasados, presentes y futuros. Estos conocimientos son tan útiles en otras ciencias y en nuestra sociedad en general, que es imprescindible manejarse mínimamente con ellos para entender el entorno que nos rodea y sobrevivir en él.

La información científica -la matemática en particular-, nunca caduca (se amplía, pero lo dicho sigue siendo válido), por lo que las treinta y nueve reseñas de este curso así como el resto de las publicadas desde el inicio de la sección pueden recuperarse y releerse desde el propio diario en la sección ABCdario de las Matemáticas, o desde el portal DivulgaMAT de la RSME en los enlaces indicados. Me gustaría agradecer a todos los participantes su esfuerzo en la redacción, dedicando desinteresadamente parte de su valioso y escaso tiempo en esta tarea, a los lectores por otorgarnos el suyo no menos preciado en leernos y en su caso hacernos llegar educadamente sus apreciaciones, y por supuesto al personal del diario que nos ha ayudado, aconsejado y dedicado su saber hacer con toda la paciencia y amabilidad del mundo. Ojalá hayamos estado a la altura.

Pero como el verano puede dar para mucho, me voy a tomar la libertad de sugerir algunas propuestas lúdicas pero instructivas para este periodo de descanso y esperemos disfrute sin más sobresaltos.

Algunas lecturas os pueden hacer llevaderos los calores desde una terraza, una piscina, el mar, la montaña, o el salón de nuestra casa. Os indico unas casi recién llegadas a las librerías.

Jugando con las Matemáticas, del Grupo Alquerque. Catálogo de juegos (dados, dominós, cartas, de lápiz y papel, puzles, entre otros) y actividades diversas, presentando sus fundamentos históricos y matemáticos, así como pistas sobre cómo diseñar estrategias ganadoras. Sus autores tienen una amplia experiencia en materiales didácticos y recreativos (fundaron el grupo en 1998) siendo todo un referente en este tema.

Si les apetece reflexionar un poco sobre algunos aspectos de nuestra sociedad (desgraciadamente de actualidad; no hemos cambiado mucho) y de paso conocer la vida y trabajo de una matemática excepcional, Emmy Noether, en paralelo con otras mujeres matemáticas, echen un vistazo a El árbol de Emmy, de Eduardo Sáenz de Cabezón, con interesantes aportaciones de una selección de hilos de Twitter a cargo de los tres chanchitos (Enrique Borja, Clara Grima y Alberto Márquez).

Tampoco podemos olvidarnos del cine, que ya saben cómo me gusta. Aunando el trío lectura + cine + matemáticas, nuestro compañero José María Sorando nos deleita con un cuarto volumen titulado Matemáticas de Cine, en el que nos recuerda e ilustra sobre algunas películas y su relación con las matemáticas, encuadrándolas esta vez en diferentes aspectos que aparecen en el visionado y realización de una película: los espectadores, los personajes, los escenarios, las imágenes, los títulos, el guion y el “The End”( y con eso no quiere decir que sólo se traten películas norteamericanas, por supuesto). Y para finalizar, todo un referente en el mundo de la divulgación matemática, con acertijos, cuestiones y reflexiones -no se pierdan la del final, la titulada Educación (ayer y hoy)-, del maestro Adrián Paenza en su último libro ¡Un matemático ahí, por favor!

Pero también podemos, si queremos, trabajar un poco nuestros oxidados conocimientos (o quizá no tanto) con algunas propuestas de concursos muy asequibles. Desde el portal DivulgaMAT se nos proponen algunas actividades. Para los amantes del cine y la cultura en general, el ya tradicional Concurso del verano en el que resolviendo algunas cuestioncillas y haciendo caso de las pistas, se precisa descubrir la película (o películas) ocultas.

Para los más mañosos, en el Reto del Verano encontrarán una propuesta de papiroflexia matemática la mar de relajante (o exasperante, depende de lo manazas que uno sea).

En definitiva, no podemos decir que no tengamos motivos para seguir informándonos y, sobre todo, pasar un buen rato este verano, gracias a las matemáticas.

Esperamos seguir contando con todos ustedes a la vuelta, con el mejor ánimo y una fenomenal salud.

Alfonso Jesús Población Sáez es profesor de la Universidad de Valladolid y miembro de la Comisión de divulgación Real Sociedad Matemática Española (RSME).

El ABCdario de las Matemáticas es una sección que surge de la colaboración con la Comisión de Divulgación de la RSME.