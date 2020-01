La compañía aeroespacial privada SpaceX intentará llevar a cabo este domingo en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.), el test final que pondrá a prueba si la cápsula Crew Dragon, destinada a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS), puede escapar por sí misma en caso de accidente. Para ello, la lanzará acoplada a un cohete Falcon 9 que será destruido. Estaba previsto que la prueba se realizara ayer, pero el mal tiempo obligó a cancelarla hasta esta tarde.

Según informó en Twitter el magnate Elon Musk, el test, que debía haberse realizado a las 13:00 GMT de este sábado (una hora más en la península), quedó aplazado 24 horas debido al mal tiempo y el fuerte oleaje, que podían poner en peligro las tareas de recuperación de la cápsula. [Puedes seguirlo en directo aquí].

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC