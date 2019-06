Seguir Gonzalo López Sánchez @GonzaloSyldavia MADRID Actualizado: 12/06/2019 19:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A la 01.24 del 26 de abril de 1986 el reactor 4 de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, más conocida como Chernóbil, saltó por los aires. En solo un instante la central se convirtió en una potentísimo surtidor de radiación y muerte. La contaminación no solo arrasó los alrededores, sino que se extendió por Europa a causa del viento. Con el paso de los días, las semanas y los meses, la central emitió unas 400 veces más radiación que la liberada en la explosión nuclear de Hiroshima, en 1945. El accidente dañó gravemente al medio ambiente, mató a decenas de personas en el momento y, a largo plazo, según Naciones Unidas, provocó la aparición de miles de casos de cáncer.

Cabe preguntarse si algo así puede volver a ocurrir: si España podría sufrir su propia versión de Chernóbil. Tres expertos en energía nuclear consultados por ABC coinciden en emitir un rotundo no. Este accidente es resultado de una cadena de errores humanos y de circunstancias que no pueden volver a pasar. Pero eso no quiere decir que otro accidente nuclear grave no sea posible.

¿Podría pasar?

En España no podría ocurrir, fundamentalmente porque aquí «no hay centrales como las de Chernóbil», ha explicado a este periódico José Manuel Udías, experto en física nuclear de la Universidad Complutense de Madrid. «Chernóbil estaba diseñado para producir plutonio (para armas atómicas) y electricidad, y además para ser compacto y eficiente –no como en España, donde están diseñadas expresamente para producir electricidad–».

Estado de la central de Chernóbil días después del accidente - Sin firma

Y no solo eso. Según él, «en España, es poco probable que se dieran las circustancias que se dieron en Chernóbil, de mera incompetencia y desconocimiento del comportamiento del reactor. Además, no parece concedible que en nuestro país esté generalizada una política de ignorancia de las medidas de seguridad como se dio en Chernóbil», ha reflexionado, antes de puntualizar: «Pero hay que estar siempre vigilante».

En ese sentido ha coincidido Operador Nuclear, divulgador científico premiado por la Sociedad Nuclear Española y jefe de turno en la sala de control de una central nuclear, que prefiere mantenerse en el anonimato: «En el accidente de Chernóbil se dieron una serie de factores irrepetibles en los reactores activos en España, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Cualquiera de esos factores causales habría evitado el accidente y, en el caso improbable de producirse, cualquiera de las medidas de seguridad actuales habrían minimizado las consecuencias».

¿Cuáles son esos factores irrepetibles? En opinión de Luis Enrique Herranz, director de la Unidad de Investigación en Seguridad Nuclear del CIEMAT, mientras que «los reactores nucleares en España son "intrínsecamente seguros"», en el caso de Chernóbil ocurría exactamente lo contrario.