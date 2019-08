Captan la impresionante imagen del «beso» de dos galaxias

El telescopio espacial Hubble ha conseguido fotografiar dos galaxias que se «dan la mano» por primera vez. Se trata de un dúo conocido como UGC 2369, y ambos sistemas serán uno algún día, pero de momento, aún están tomando su primer contacto. En la impresionante imagen se puede observar el giro de una en torno a la otra, ya que sus gravedades se atraen hasta el inevitable final: la fusión. Según explica la Agencia Espacial Europea (ESA), todo lo que conecta actualmente las dos galaxias es un «puente tenue de gas, polvo y estrellas».

This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNrpic.twitter.com/bDAtydgWSl