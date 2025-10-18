Suscribete a
ABC Premium

Saray Falcón, psicóloga: «El cambio de hora puede afectar a tu ritmo interno y causar más estrés, irritabilidad y falta de motivación»

Cambiar la hora puede afectar de diferentes maneras a nuestro organismo y nuestra rutina diaria

Cambio de hora en España: cuándo se cambia el reloj para entrar al horario de invierno

Saray Falcón, psicóloga: «El cambio de hora puede afectar a tu ritmo interno y causar más estrés, irritabilidad y falta de motivación»
Saray Falcón, psicóloga: «El cambio de hora puede afectar a tu ritmo interno y causar más estrés, irritabilidad y falta de motivación» ABC
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cambio de hora en España es una práctica que se lleva realizando desde hace varias décadas y que, año tras año, genera un intenso debate sobre si es útil o conveniente seguir haciéndolo.

Cada primavera se adelanta el reloj para dar paso ... al horario de verano, con días más largos y más luz por la tarde, mientras que en la época en la que nos encontramos, otoño, se atrasa una hora para volver al horario de invierno, con mañanas algo más claras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app