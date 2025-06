Cómo detectar a un narcisista y cómo me afecta que mi pareja lo sea

No siempre es fácil detectar a un narcisista porque, ¿acaso pensar en uno mismo no es lo que nos recomiendan los expertos? A saber decir que no, a priorizarnos... Pero hay niveles y niveles.

Y no es lo mismo hablar de narcisismo que del trastorno narcisista. El narcisismo como defensa tiene su origen en una baja autoestima. La persona tiene un concepto frágil de sí mismo y necesita enmascarar para compensar esos sentimientos de inferioridad que siente. Suele estar relacionado con experiencias tempranas de humillación, rechazo o carencias afectivas. De alguna manera es como si la persona se prometiese a sí mismo que no va a volver a pasar por una situación así.

Por otro lado, el trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por la percepción alterada que una persona puede tener de sí mismo. Entre los síntomas más destacables están la grandiosidad, la necesidad de admiración y de reconocimiento constante, así como la falta de empatía. Además, muestran un sentido exagerado de importancia y la creencia de ser únicos.

También, bajo la máscara de confianza que muestran, hay una autoestima muy frágil. Cualquier crítica que venga del exterior no es aceptada y será posiblemente considerada e interpretada como envidia del exterior hacia uno mismo. Aunque tiene también una cara positiva.

Detectar a un narcisista

Detectar a una persona narcisista, en ocasiones, no va a ser tarea fácil. Tal como indica Lidia G. Asensi, psicóloga sanitaria experta en apego, trauma y disociación, «normalmente van a ser personas carismáticas, muy sociables, seductoras, que suelen transmitir confianza y seguridad». No obstante, también pueden mostrarse de una forma más encubierta, desde la sensibilidad y el victimismo. Pero en ambas formas hay un patrón común, búsqueda de admiración, excesiva autoimportancia y falta de empatía.

No es fácil detectar a un narcisista aunque sí se pueden prestar atención a las siguientes señales:

- Necesidad constante de admiración: búsqueda de atención continua. Suelen ser personas que hablen mucho de sus logros.

- Grandiosidad: se consideran únicos y superiores.

- Ausencia de empatía: invalidación de los sentimientos de los demás. Culpabilizan a otros por sus propios errores sin asumir responsabilidad ni reparar en que parte les pertenece o deberían cambiar. Normalmente siempre va a ser la otra persona la que está equivocada o ha hecho algo mal.

- Manipulan a los demás dentro de una relación.

- Nunca aceptan una critica.

- Tienen mucha necesidad de control.

Cuando la pareja es narcisista

Saber detectar a una persona narcisista tiene muchas ventajas, entre ellas ver si tu pareja lo es o no. Y en caso afirmativo, puede que la relación no sea fácil... Al parecer, va a generar mucho desgaste emocional, dudas sobre uno mismo y mucha confusión.

«La persona narcisista invalidará opiniones, necesidades y emociones, y esto puede llevar a la persona no narcisista a cuestionarse y desconfiar de su criterio y toma de decisiones. '¿estaré exagerando?', '¿será mi culpa?', '¿no tendría que haber dicho eso?'», dice Lidia G. Asensi.

Una de las estrategias más comunes es hacer sentir a la otra persona que está loca: «Suelen cambiar los hechos de lo ocurrido o negarlos. Es difícil dialogar y llegar a un entendimiento y no se responsabilizaran de su parte. Muchas veces, la otra parte de la relación será la que acabe pidiendo perdón», alerta la experta.

Habrá, además, conductas de castigo, como retirada de la palabra o amenazar con dejar la relación. Según Lidia G. Asensi, esto hará sentir a la pareja muy culpable, sintiendo que ha hecho algo mal, que debe resolver. «Llega un momento en el que te darás cuenta de que intentas evitar conflictos, te adaptas o complaces a tu pareja para que no se moleste y aparezca un nuevo ciclo», dice.

Los no narcisistas, dentro de la relación, sentirán cómo sus necesidades y limites no son importantes: «Solo hay espacio para las necesidades y limites de la persona narcisista. Hay un sentimiento de insuficiencia en la persona que convive con una pareja con este tipo de trastorno», expone la psicóloga-

Llegado el caso, es habitual que se alternen conductas de atención y afecto con conductas relacionadas con manipulación psicológica y maltrato. Esto es considerado refuerzo intermitente: la persona buscará una y otra vez que aparezcan de nuevo las conductas de afecto y cariño, pudiéndose generar una relación de dependencia.

Las fases dentro de una relación

En el ciclo del narcisismo en una relación tendremos diferentes fases:

1. Idealización. La persona narcisista te hará sentir especial y único. Se mostrará como alguien comprensivo y encantador. En esta etapa se crea una conexión emocional antes.

2. Devaluación. Ante la confianza del otro, aparecen las críticas, las invalidaciones emocionales e invalidación de necesidades.

3. Manipulación. Te responsabiliza de lo ocurrido, minimizando su conducta

4. Falsa reparación. Aparece el refuerzo intermitente. Vuelve a mostrar afecto, admite que cambiara.

De nuevo entraremos en la fase de idealización. Y el ciclo se repetirá una y otra vez...

Así afecta a la relación

Por supuesto, el narcisismo afecta a la relación y puede convertirse en un peligro para la relación y principalmente para la persona que convive con un perfil narcisista. La persona poco a poco ira siendo anulada, afectando a su bienestar emocional y autoestima. Sus necesidades no serán atendidas y sus emociones serán invalidadas. Acabará viviendo al «servicio» de lo que la persona narcisista necesite, para así no molestar y que se generen conflictos en la relación.

El vinculo estará lleno de contradicciones: Hay amor, pero también hay miedo. Se activan a la vez el sistema de la búsqueda de recompensa y el sistema del miedo. Es decir, en la misma persona que busco afecto y cuidado, provoca percepción de peligro, provocado una respuesta de alerta y defensa.

La persona podrá sentirse atrapada, no solo por el afecto, sino por la culpa, la manipulación y la esperanza de que pueda haber cambio y de que aparezca la persona que conoció en un inicio. Es importante saber que para que la persona narcisista pueda cambiar se requiere ayuda profesional, necesitando en primer lugar que la persona reconozca lo que está ocurriendo.

Hay que tener en cuenta que en el momento en el que una relación está afectando a nuestro bienestar emocional, nos lleva a no reconocernos o a sentir que nos perdemos de nosotros mismos, esta relación no esta siendo sana para nosotros.

Aún así, con todo lo contado, hay que tener en cuenta que el narcisismo no siempre es negativo. Lidia G. Asensi indica que, en su forma sana, «es necesario para el desarrollo normal de la autoestima. Nos indica la apreciación que una persona tiene hacia si mismo y esto, le permite estar en el mundo de una forma sana y poder atender así sus necesidades».

