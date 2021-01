Peldaño 52: «No arrases todo un jardín cuando lo único que está marchito es una sola flor»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuál es el ingrediente número uno de la felicidad? El optimismo. ¿Y qué es lo que más nos inyecta el mundo? Justo lo contrario.

Este Peldaño se centra en combatir el pesimismo, al menos ese que los medios de comunicación se empeñan en que flote en el aire dondequiera que vayamos. Te voy a realizar una pregunta, y si lees la prensa, lo normal es que la falles.

¿Cuál es el período de la historia en el que... menos hambre se ha pasado, mejor salud se ha tenido, menos analfabetismo se ha registrado, menos guerras ha habido, y por último, mayores índices de felicidad se han alcanzado? Respuesta: sorprendentemente... ¡AHORA!

- Anxo, ¿cómo puedes decir algo así? ¿No has visto las noticias últimamente?

Curiosamente no las he visto porque no tengo televisor (nuncahe tenido), pero tranquilo, soy consciente de que la inmensa mayoría de las noticias son no malas, sino terribles. El motivo que lo explica es sencillo: lo negativo vende. Imagina por un momento un titular que dijera: «Últimas noticias: en el día de ayer más de siete mil millones de personas no se han suicidado». O bien este otro: «Ningún avión de los últimos 10.000 vuelos se ha estrellado». ¿Quién compraría algo así? Por eso, cuando hay millones de vuelos seguros, nadie los menciona, y en cuanto se cae uno, nadie deja de hacerlo. El problema no es que se exagere lo malo, sino que nosotros generalicemos su impacto, confundiendo percepción con realidad.

Uno de los premios Nobel por el que más respeto tengo, Daniel Kahneman, escribió sobre este fenómeno y lo denominó «heurística de la disponibilidad». Lo que viene a decir es que agrandamos aquello que escuchamos más (por estar más disponible, más cercano), y encogemos aquello que escuchamos menos. Por ejemplo, si el terrorismo descendiera a mínimos históricos y en la última década se hubiera producido un único ataque terrorista de gran escala, al preguntar unos días después a varias personas al azar por la calle «¿en qué momento de la historia ha sido más grave el problema del terrorismo?», lo más probable es que la mayoría respondiera erróneamente «ahora». Ése es el peligro de generalizar en torno a una excepción.

Por tanto, la enseñanza de este Peldaño es la siguiente. A partir de ahora, antes de apresurarte a ser alarmista y pesimista y concluir que cierto hecho indica que estamos ante un problema muy grave, formúlate esta pregunta: ese hecho, ¿es representativo o aislado? Y entiende que, para que pueda ser clasificado como representativo, debe ser parte de una cadena de hechos o indicios previos. Cuando sea aislado, podrá ser terrible, pero es una excepción, así que ahórrate el pesimismo.

Si escubres a tu hijo adolescente con un cigarrillo, haz algo al respecto, pero no concluyas que es drogadicto. Si un hater echa tu trabajo por tierra en las redes sociales, contrástalo con cuántos lo aplauden. Si un político roba, no concluyas que ninguno es honesto. Si tu país sufre un atentado, concluye que es algo grave, pero no que el mundo ya nunca volverá a ser seguro. Si un tsunami arrasa una ciudad entera en la otra parte del mundo, manda un donativo, pero no determines que los desastres naturales van a poner fin al mundo. ¿Por qué? Porque todos son hechos aislados y no representativos de tu conclusión. ¿Te imaginas concluir que si hoy es un día negro, entonces todo el año también, o peor, que si hoy hay la más destructiva de las tormentas significa que ya nunca hará sol?

@anxo

#88peldañosgentefeliz