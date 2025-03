Peldaño 46: «Puedes elegir vivir en estado de confianza o en estado de protección»

De todos los binomios incluidos en Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, que no son pocos, éste es de los más importantes. De hecho, yo diría que es una de las líneas divisorias entre una vida con éxito y abundancia y una vida sin ellas.

En general, se puede vivir en estado de confianza o en estado de protección . La mayor parte de la gente pertenece al segundo grupo. Y, en ese estado, su foco no está en cómo hacer que su vida se enriquezca, sino en cómo hacer que no se empobrezca. Y si te paras a reflexionar sobre este hecho, verás que las diferencias son enormes. Cuando te centras en enriquecer tu vida, tu foco está en el presente, en el hoy, y en consecuencia puedes vivir disfrutando de la realidad, ya que realidad y presente son la misma cosa. Además, hay receptividad y apertura (al crecimiento, a las colaboraciones, a las oportunidades). Ahora bien... (atención al lado opuesto), cuando te centras no en cómo enriquecer tu vida, sino en cómo no empobrecerla; no en cómo ganar, sino en cómo no perder, entonces no vives en un estado de disfrute, sino en un estado de preocupación, centrado no en qué puedes extraer de tu presente, sino en qué podrías perder en tu futuro. Pero, cuando cambiamos el presente por el futuro, incurrimos en un grave problema, ya que no se puede disfrutar de la realidad del futuro, puesto que el futuro no es real. El momento en el que se convierte en real es el mismo momento en que deja de ser futuro.

Imagínate que llegas a este mundo sabedor de que una de las primeras mil personas que vayas a conocer en tu vida te va a traicionar y se va a aprovechar de ti. Cada vez que conoces a alguien nuevo, te preguntas: «¿Será éste el traidor?». En consecuencia, entras en estado de protección, y tomas a cada persona que te presentan como un peligro potencial. Como resultado de esa preocupación y del estado constante de alerta, desconfías de todo el mundo y por supuesto te proteges.

¿Funciona la protección? Sí. Esa persona que te iba a robar o que iba a abusar de ti efectivamente no puede hacerlo porque gracias a tu estado de protección permanente has conseguido bloquearla y protegerte de ella. ¿Dónde está entonces la paradoja? En que has bloqueado lo malo de una persona, pero también lo bueno de 999. Ése es el precio de vivir en estado de protección permanente.

La solución se encuentra en cambiar esa mentalidad por ésta: «Existen los que desconfían de la gente y los que confían en las personas, y yo elijo ser parte de los segundos. Me irá mal con docenas, pero bien con docenas de miles».

¿Significa esto que hay que vivir de forma temeraria y sin tomar precauciones? Por supuesto que no. La solución no está en no tomar precauciones, sino en no vivir asustado. ¿Cómo se hace? Eligiendo la confianza en detrimento del miedo.

Un día viví una situación real que para mí cristalizó para siempre el poder de este Peldaño. Dos personas de mi confianza tenían sendos inmuebles en venta. Cuando el primero recibió noticia de que alguien estaba interesado, entró en estado de alerta: «A ver qué quiere éste ahora. Como no me dé lo que busco, ¡no se lo vendo! ¡Yo tonto no soy!», exclamó. Sin saberlo, había dicho no antes incluso de escuchar su oferta. Estado de protección. El otro lo llamó con una sonrisa telefónica y agradeciéndole la oportunidad de poder hacer negocios juntos. Estado de confianza. El primero hoy es todo menos rico. El segundo hoy es todo menos pobre.

«Confía no en que tu vida será de color de rosa, sino en tu capacidad para aceptar los arcoíris».

