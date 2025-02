«Detrás de los líderes carismáticos solemos encontrar psicópatas integrados»

Dice el doctor Iñaki Piñuel, psicólogo, investigador y profesor, que los psicópatas están entre nosotros, «camuflados bajo un aspecto encantador y un halo de falsa eficiencia». De esto nace 'Mi jefe es un psicópata' (La Esfera de los Libros), un volumen en el ... que el Piñuel desgrana la figura del psicópata y analiza su inclusión en el medio laboral y, sobre todo, las altas esferas.

Explicando que no es que muchos jefes sean psicópatas, sino que «casi todos los psicópatas terminan siendo jefes», el profesional explica a lo largo de las páginas del libro las circunstancias bajo las cuales las personas normales pueden psicopatizarse , o las claves para poder 'detectar' a un psicópata a tiempo y no convertirse en su víctima.

Iñaki Piñuel Cortesía de la Editorial

¿A qué se refiere cuando habla de la figura del psicópata?

Los psicópatas son personas como nosotros en todo salvo en el hecho de que carecen de conciencia moral, y eso les lleva a no tener escrúpulos, a no sentir culpabilidad, a no tener empatía con las víctimas de sus actuaciones… Por tanto, hablamos de personas que parecen normales pero realmente no son como nosotros. Esto significa que las víctimas de estas personas ignoran que están en presencia de un ser humano distinto, diferente, que no funciona bajo los mismos parámetros que nosotros y que, desgraciadamente, puede convertirse en altamente peligroso para aquellos que se convierten en sus víctimas. Los psicópatas, exteriormente son personas encantadoras, manejan una gran capacidad de simulación, una gran capacidad de manipular a los demás y sobre todo una capacidad de hacer que los demás hagan lo que ellos quieren que hagan sin que se den cuenta.

¿Y qué es lo que forma a una persona así?

Las personas que tienen esa condición, llamada psicopatía, pueden ser así desde el nacimiento; se ha identificado la existencia de niños psicópatas desde muy temprana edad. Por tanto hay algo que puede ser innato, pero también se han identificado procesos de sociabilización en el mal que pueden convertir a personas normales en psicópatas, es decir hay algo que hace que una persona que no lo era pueda convertirse en psicópata, sobre todo por un proceso de aclimatarse poco a poco y anestesiarse moralmente. Se acostumbran a practicar comportamientos depravados, terribles y que va poco a poco anulando la capacidad o conciencia moral. Eso es un psicópata, un ser que ha perdido definitivamente sea conciencia moral.

¿Cualquier persona, entonces, puede llegar a tener estas características de personalidad?

Sí, cualquiera está potencialmente amenazado a este proceso 'de transformación', el paso al lado oscuro, pero no es tan fácil, no es de un día para otro. Son procesos que pueden durar mucho tiempo, pero lo que tiene de inquietante es que son procesos insidiosos, van muy poco a poco. Y lo que hemos descubierto es que el gran modulador, el gran psicopatizador, es el poder. El poder corrompe, dicen los clásicos, pero no solo eso, también convierte y transforma a aquel que lo ostenta en una persona sin escrúpulos. Y estos cambios permanentes no se advierten hasta que se han consumado.

Portada de 'Mi jefe es un psicópata' La esfera de los libros

¿Cómo podemos reconocer a una persona con estas características?

Es complicado porque normalmente los psicópatas, contrariamente a lo que las personas normales creen, no son personas con cara de malvados, ni son personas que se puedan identificar por un aspecto exterior: su fachada social suele ser estupenda. Con normalidad, este tipo de personajes están bien valorados y considerados por su entorno. Solo las que se convierten en sus víctimas directas son las que después de mucho tiempo, porque inicialmente también lo ignoran, pueden identificar quién es el personaje en realidad, y este maneja la capacidad de ponerse la máscara que desea, que le granjea la entrada en la vida de una persona.

No olvidemos que los psicópatas destruyen a sus parejas, a sus familias, devastan a sus subordinados o a sus compañeros de trabajo. Alrededor de los psicópatas nos encontramos una y otra vez víctimas de repetición que inicialmente ignoraban que tenían delante un psicópata. Y este es el problema: si no los identificamos a tiempo, y es muy difícil hacerlo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas.

¿Hay más jefes psicópatas de los que creemos?

Sí, pero hay que tener en cuenta que no es que los jefes sean por lo general psicópatas, sino que los psicópatas tienden a, muy rápidamente, alcanzar cotas de poder y, por tanto, avanzar muy rápido en la línea jerárquica. Por ello normalmente los encontramos en la cúspide de las organizaciones, en las líneas de mando, en las directivas, no porque todos los directivos sean psicópatas, sino que, por lo general, todos los psicópatas terminan siendo jefes o directivos. El problema es que, cuando alcanzan esa posición, van eliminando a quienes les hacen frente o estorban.

¿Por qué se suele confundir características como el carisma, o tener buena presencia, con ser un buen jefe?

Los líderes carismáticos suelen ser líderes, sí, pero líderes que, si no lo eran, han terminado psicopatizándose. Precisamente lo que arrastra a tantas personas detrás de ellos es esa capacidad que tienen de manipular a las masas, de decirles lo que quieren oír, de seducirlos, engatusarlos y finalmente arrastrarlos al desastre. La historia nos enseña cantidad de personajes que eran líderes carismáticos que han arrastrado a sus naciones al desastre. Debajo de ese carisma, de esa apariencia estupenda, se ocultaban seres crueles, depravados y amorales. Ese es el peligro, que el líder carismático es aupado por las masas, alentado por ellas, encantador, pero muy frecuentemente detrás de estos líderes encontramos psicópatas integrados.

¿Cómo afecta a un equipo de trabajadores tener un jefe psicópata?

Es terrible porque los psicópatas, cuando se fijan un objetivo de mantenerse en el poder como sea, van eliminando a todos aquellos que supongan una amenaza, bien real o bien potencial. Y este el famoso tema del acoso laboral, que es la gran tecnología que los psicópatas emplean para eliminar a aquellos que por alguna razón se han vuelto amenazantes para ellos. El jefe psicópata está especializado en acosar psicológicamente a sus subordinados y en eliminarlos limpiamente, pues desestabiliza a la víctima, haciendo de tal manera que esta cometa los errores necesarios para después cargársela limpiamente, presentado ese despido como algo necesario y lógico.

Y en contraposición, ¿qué características tendría que tener un buen jefe?

Este se pone de verdad al servicio de las necesidades del grupo que dirige. Agrega un valor añadido, da recursos humanos al grupo y feedback de cómo se están haciendo las cosas para poder enderezarlas si van mal. También es un factor de motivación, justo lo que le falta en un jefe tóxico. Este es desmotivador, desalentador, son personas que hacen que estés quemado, llegues a casa enfadado, agotado y con temor de tener que volver a trabajar un lunes.

En España muchos jefes tóxicos convierten a las empresas en lugares de sufrimientos, pero este es clandestino. Los jefes tóxicos se caracterizan en que convierten esas empresas en cementerios psicológicos en los que los trabajadores están presentes pero solo de cuerpo, y no de mente. Intentan evadirse de un lugar en el que están sufriendo. No se habla de ello por miedo al qué dirán, por ser políticamente correcto, por no ser blanco de las iras de estos psicópatas, pero es algo de lo que se habla.