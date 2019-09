Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El «job hopping» es un comportamiento cada día más frecuente en las nuevas generaciones de profesionales. Los «job hoppers» cambian con relativa frecuencia de trabajo o profesión y, aunque durante años esto es algo que no estaba bien visto entre las empresas, esta tendencia está cambiando, pues algunas empresas ya han empezado a valorar los talentos que los «job hoppers» ofrecen.

La generación «millennial» se muestra especialmente abierta a esta práctica. Una postura que contrasta con la percepción sobre el compromiso laboral y la estabilidad de los miembros de la generación del «baby boom».

Los jóvenes profesionales no buscan tanto la estabilidad como la seguridad laboral relacionada con sus propias capacidades y no tanto con la empresa en la que trabajan. Sin embargo, no todos los practicantes de «job hopping» se comportan igual. Por un lado están aquellos que cambian de trabajo sin rumbo fijo ni meta definida. Y por otro, aquellos para los que el cambio surge de la búsqueda de nuevos retos para crecer en su carrera profesional. Estos últimos son los más valorados por las empresas, pues ya empiezan a ser conscientes del valor añadido que les puede aportar.

Talentos que valora una empresa

Estos profesionales suelen destacar por su capacidad de aprendizaje, pues su curiosidad y su ambición les lleva a un constante entrenamiento mental.

También son flexibles y se adaptan con facilidad. Otras habilidades tienen que ver con sus dotes comunicativas y capacidad de organización, pues el hecho de haber diferentes métodos de organización a lo largo de su carrera hace que hayan elaborado su propio método, el que les resulta más eficaz. Y lo mismo sucede con la experiencia y el «know how» que han ido acumulando y que puede aportar nuevas ideas y una mejora de productividad en la empresa.

También son empáticos y suelen adaptarse bien a las dinámicas de equipo.

Pero no todo son ventajas pues en el otro lado de la balanza estaría la percepción de algunas empresas que aún se muestran recelosos y no desean invertir tiempo, presupuesto y formación en un empleado que pronto buscará nuevos horizontes. También suele argumentarse en este sentido que esos saltos de trabajo no permiten desarrollar un historial de habilidades que permita valorar sus resultados o logros reales. Otra de las cuestiones que dificulta, según los expertos, es la posibilidad de desarrollar una red de contactos sólida, que permita desarrollar camaradería entre colegas.

Beneficios Agilidad mental y alta capacidad de aprendizaje

Desarrollan empatía y flexibilidad para adaptarse a los equipos

Destacan por sus dotes comunicativas y capacidad de organización

Transmisión de «expertise» y «know how» de otras empresas

desventajas Inversión en tiempo, dinero y formación que no siempre resulta rentable

Dificultad para conocer sus logros y resultados reales pues no acumulan un historial suficiente y representativo

Constante sensación de ser el «nuevo de la escuela». Algo que no todas las las personas llevan bien

Les cuesta crear una red sólida de contactos