El truco de Chenoa para estar en plena forma a los 50 años: «No voy al gimnasio»

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que Chenoa (Mar de Plata, Argentina) apareciera por primera vez en la pantalla de La 1 en aquella exitosa primera edición de Operación Triunfo.

Un mes de octubre de 2001 María Laura Corradini Falomir, que es así su verdadero nombre, llevaba tiempo actuando, pero el fenómeno de OT la elevó en uno de los tronos de la canción pop. Ahora, tras cumplir 50 años - los hizo el pasado 25 de junio - es un rostro más que conocido y consolidado en la televisión española.

Siete álbumes después de darse a conocer como una de las primeras 'triunfitos', ha conseguido cumplir otro de sus sueños, ser presentadora de televisión: Presenta el concurso The Floor y Dog House (La 1) y ejerce de jurado en Tu cara me suena (Antena 3).

La rutina de Chenoa para estar en plena forma a los 50 años

A sus 50 años la artista sigue demostrado que el paso del tiempo no tiene por qué estar reñido con la energía ni tampoco con un físico descuidado. La cantante se muestra en plena forma y recientemente ha contado que uno de los trucos para lograrlo es el ejercicio en ayunas, una práctica que sigue cada día acompaña de un café.

«No como nada durante toda la mañana, solo un café. Después, hago 30 minutos de aeróbico y otros 30 de fitness en ayunas», indica en el canal de YouTube de Patricia Pérez, actriz y escritora especializada en bienestar, donde distintas personalidades comparten sus rutinas de salud.

«Lo hago yo sola, no voy al gimnasio. Quito la mesa del salón y me pongo ahí a tope en casa», comenta la autora del éxito 'Cuando tú vas' a la pregunta de Patricia acerca de cuál era su desayuno preferido para empezar el día.

Pros y contras de entrenar en ayunas: Lo que dice la ciencia

El entrenamiento en ayunas es uno de esos temas que generan debate incluso entre los expertos en nutrición y deporte. Según varios estudios entrenar en ayunas puede ser beneficioso para la quema de grasa y la mejora de la sensibilidad a la insulina, especialmente en ejercicios de intensidad moderada y de corta duración. Sin embargo, puede no ser ideal para ejercicios de alta intensidad, ya que podría afectar el rendimiento y llevar a la pérdida de masa muscular.

Es importante considerar la salud individual y la adaptación al ejercicio, y consultar a un profesional de la nutrición o deporte para obtener asesoramiento personalizado.

Chenoa ha encontrado en el entrenamiento en ayunas una forma de mantenerse activa, enfocada y saludable, adaptándola a su estilo de vida y necesidades. El ejercicio físico combinado con una dieta equilibrada es lo que consigue que la cantante y presentadora mantenga un físico envidiable.

Al final, tanto si decides entrenar en ayunas como si prefieres hacerlo tras comer algo ligero, lo más importante es mantener la constancia.

La artista contó no hace mucho en la revista Women's Health que sigue una rutina de entrenamiento de, como mínimo, cuatro días a la semana. «De ahí no bajo», dijo la cantante. Aunque también admitió que no siempre ha sido tan disciplinada como ahora.

Los hipopresivos, otro de los secretos del excelente estado físico de Chenoa

Otro de los secretos de la artista son los hipopresivos, una técnica postural y respiratoria que crea una succión dentro del abdomen y la pelvis al realizar una apnea (retención de la respiración) después de haber vaciado los pulmones por completo.

Esta maniobra de baja presión, desarrollada por Marcel Caufriez, fortalece la faja abdominal, el suelo pélvico y la espalda baja, resultando en un vientre más plano, una mejor postura y la prevención de hernias y problemas de incontinencia

Según cuenta Chenoa, aunque al principio los hacía como un ejercicio de relajación, al final se han quedado como parte de su rutina diaria.