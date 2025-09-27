Vikika Costa desmonta las creencias sobre hacer cardio para quemar grasa: «Hacen mucho daño» La entrenadora personal expresa las diferencias que existen entre los diferentes entrenamientos realizados en los gimnasios

Las personas que realizan actividades deportivas al aire libre suelen apostar por disciplinas que fomentan la activación del organismo cardiovascular. Popularmente se tiene la constancia de que para quemar calorías es imprescindible expulsar una gran cantidad de sudor, sin embargo, no siempre es un acierto propulsar los ejercicios aeróbicos para reducir la cantidad de grasa en el cuerpo.

Sin una consonancia con las afirmaciones populares, la entrenadora personal Vikika Costa, quien apuesta por entrenamientos alternos, ha desmentido diversos mitos que han sido fomentados entre los deportistas. En diversas ocasiones en su canal ha expresado los ejercicios que recomienda para conseguir un equilibrio en los entrenamientos. Con una apuesta por la plancha, los 'Jumping Jacks' o las sentadillas enseña su técnica para mejorar las habilidades de sus usuarios.

En una entrevista en el primer capítulo del programa 'Upeka by', promocionado por Aegon, Costa ha sido preguntada por las diferencias entre las rutinas de fuerza y los ejercicios que fomentan el cardio. «Se habla mucho de que cuando hacemos ejercicio de cardiovascular se queman más calorías». «¿Cuanto hay de cierto en esto?», ha expresado la presentadora. Sin dudarlo, la creadora de contenido ha sido tajante aseverando que es «un mito».

El problema lo sufren las mujeres

Nada más comenzar su intervención ha mencionado que las personas más afectadas por esta afirmación falsa han sido las mujeres, ya que al no querer obtener un cuerpo 'demasiado fuerte' han optado por reducir calorías a través de los ejercicios aeróbicos. «Está todo mal, realmente es al revés», ha explicado con un airado movimiento de manos la influencer.

La creadora de contenido no se ha quedado en una simple afirmación para expresar sus valoraciones sobre las rutinas, ya que ha expresado diversos argumentos para refrendar una opinión que rompe con la concepción establecida. « Es cierto que el cardio te permite reducir calorías», sin embargo, «los entrenamientos de fuerza permiten que tu cuerpo libere calorías hasta 72 horas después de finalizar el ejercicio», ha decantado Costa.

Con esta resolución ante Anne Igartiburu, los comentarios de los usuarios han agradecido las explicaciones presentadas en el 'frame' del nuevo programa. Los emoticonos con caras felices y los aplausos han sido las reacciones más repetidas.