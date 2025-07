Caída de pelo en verano: lo que comes y haces interfiere en su crecimiento

Pasar el cepillo por el pelo y que se queden ahí un par de mechones es una sensación que dudo que le guste a alguien. No es porque has tirado con fuerza y los has arrancado, es que sencillamente se han desprendido de tu cuero ... cabelludo y, efectivamente, empiezas a tener menos cantidad.

Puede ser algo puntual pero lo cierto es que hay dos épocas en las que la pérdida de cabello se pronuncia: en verano y en otoño. ¿A qué se debe? «En verano, el pelo tiende a romperse con más facilidad debido al calor, el sol, el mar, el cloro de las piscinas y el viento, que provoca enredos y nudos difíciles de desenredar». Además, solemos llevar coletas muy tirantes o usamos sombreros que, combinados con el sudor, pueden debilitar aún más la fibra capilar.

Atención a las primeras señales

El sedentarismo, no seguir una buena alimentación -rica en minerales, vitaminas...- no aplicarse buenos productos en el cabello y no saber cuidarlo con mimo son algunos de los factores que influyen en se pérdida o en que se rompa. Alessandra Chiarello, CEO de Oramai, señala que todo esto no provoca una mayor caída en sí, pero sí un mayor desgaste del cabello: se deshidrata, se parte más fácilmente, y eso hace que nuestras coletas, por ejemplo, parezcan más finas.

Cayetano L. Gutiérrez, farmacéutico, fundador y director de la firma SkinClinic: «la caída del cabello suele ser un proceso gradual que, si no se trata a tiempo, puede derivar en una pérdida más notoria. Por ello, es clave actuar desde las primeras señales para fortalecer el cabello y evitar así que el problema avance».

Y lo que hagamos ahora tendrá una repercusión más adelante: «La falta de hidratación, el uso excesivo de herramientas de calor, no aplicar productos con protección solar o lavarlo y peinarlo en exceso debilitan el cabello y lo preparan para una caída más pronunciada durante el cambio estacional», axpone la experta del salón Oramai.

Qué y cómo debo comer

La alimentación, por ejemplo, se alza como un pilar fundamental para el estado del pelo, manteniéndolo fuerte y sano. Al igual que las uñas y la piel, el cabello está constituido por un tipo de proteínas estrucutrales fibrosas entre las que destaca la queratina , la más abundante. «La principal misión de esta proteína es proteger o cubrir la estructura capilar, pero también juega un papel fundamental en la formación del folículo del pelo y, por tanto, en el ciclo de crecimiento capilar», revela la Dra. María Amaro.

El pelo se constituye en un 70% de agua, un 28% de proteínas y un 2% de lípidos, aproximadamente. Por eso una de las principales claves para tener un pelo sano, fuerte y brillante es hidratarse correctamente. Según la Dra. Amaro, no basta con beber entre 8 y 10 vasos diarios de agua, sino que además es importante distribuir esa ingesta a lo largo del día con esta propuesta: dos vasos de agua al despertar, dos a media mañana, dos a lo largo de la tarde y uno antes de dormir.

A su vez, aunque no existe una alimentación anticaída, «una que esté basada en fruta y verdura nos aportará vitaminas, minerales y antioxidantes suficientes para evitar deficiencias», explica Beatriz Cerdán García, dietista y nutricionista.

Por tanto, consumir, por ejemplo, zanahoria o calabaza nos da un buen aporte de vitamina A, o frutas de temporada como el kiwi, pomelo o naranjas nos cargarán de vitamina C, junto con las legumbres ricas en vitamina B. «Bebe agua y té verde rico en antioxidantes y silicio que mantendrán tu cuerpo y tu cuero cabelludo hidratado después de la calurosa época estival», explican desde KilosOut.

La experta Beatriz Cerdán García asegura que el déficit de hierro puede producir anemias y caída de pelo, por lo que un profesional debería de valorar una suplementación. Además, tal como explica la nutricionista, el déficit de zinc también es frecuente que produzca caída del pelo: «Buscaremos una proteína de calidad que garantice la síntesis de colágeno y la formación de tejido conectivo, además de hidratos de carbono de calidad y grasa de fuentes saludables para que nos aporte ácidos grasos esenciales».

Cómo afecta la caída de pelo

Experimentar caída de pelo no es plato de buen gusto para nadie. Primero porque nos alarmamos pensando que algo no va bien y segundo porque creemos que nos vamos a quedar calvos y es una idea que, salvo que sea la intención -y en ese caso sería rapándolo por gusto con una maquinilla-, no nos hace nada de ilusión.

Durante esos días en los que vemos cómo el pelo se queda entre las cerdas de nuestro cepillo, nuestra autoestima puede disminuir: «He visto a gente en la consulta que, por la mañana, cuentan los pelos que ven en la almohada o los que se quedan en el peine. Otros se obsesionan hasta el punto de no querer salir de casa porque sienten que les van a ver diferente». señala la psicóloga Silvia Álava.

Si durante el verano experimentamos caída del pelo debemos saber que no es el momento de que se producto que indica que algo no va bien. «La verdadera caída estacional se produce sobre todo en otoño y primavera, coincidiendo con el ciclo natural de renovación capilar. Esta caída es completamente normal y, en condiciones saludables, el cabello que se pierde se recupera al 100%», concluye Alessandra Chiarello.