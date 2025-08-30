Antonio Hidalgo, presentador, 60 años: «He introducido el deporte en mi vida. No pretendo otra cosa que envejecer con autonomía, valerme por mí mismo»

La vida de Antonio Hidalgo, quien fuera el inseparable compañero de Ana Rosa Quintana en 'Sabor de ti', ha cambiado mucho desde que saltara a la fama en la década de los 90. Casi tres décadas después de su estallido, el presentador vive alejado de las cadenas de televisión nacionales donde una vez triunfó, aunque lo hace por iniciativa propia. «Te doy mi palabra de que si a mí me llamaran de una televisión nacional, para meterme en un lío de estos, diría que no. No por nada, sino porque yo no tengo 30 años ya», contó hace unos años en una entrevista.

Alejado de su Madrid natal, Hidalgo continúa ligado al mundo de la televisión. Reside en Murcia desde enero de 2008, cuando fue el elegido para sustituir a Carlos Lozano al frente de 'Ailoviu', uno de los programas estrella de la cadena autonómica 7RM. En esta ciudad es donde ha encontrado la estabilidad laboral y también el amor: trabajando allí conoció a Ana Ruiz, su actual pareja, una entrenadora personal 20 años menor que él con la que ha rehecho su vida en la región.

A pesar de que acaba de cumplir 60 años —nació el 12 de abril de 1965—, el comunicador vive ahora una segunda juventud con una vida «mucho menos acelerada» en el sureste español. El excompañero de Ana Rosa en Mediaset afirmaba hace unos años que ha decidido afrontar «el día a día con sencillez»: «No necesito llevar un coche de gran cilindrada ni comprarme no sé cuántas casas. Ahora vivo de alquiler en Murcia».

Físicamente, Hidalgo atraviesa también uno de los mejores momentos de su vida, más en forma que nunca y luciendo un cuerpo espectacular pese a ser ya un sexagenario. Y es que, aparte de haber descubierto «otra vida fuera de las grandes ciudades bastante más saludable», la importancia que ha tenido el deporte para él en los últimos años también ha contado mucho para este cambio mental y corporal.

El secreto de Antonio Hidalgo para mantenerse joven y en forma con 60 años

Aficionado al gimnasio, desde hace años el presentador ha compartido este nuevo estilo de vida en sus redes sociales, donde su compañera de vida ha tenido mucho que ver. Ana, además de ser entrenadora personal, también es influencer de fitness y comparte en su cuenta de Instagram sus rutinas y secretos para mantenerse saludable y en forma. Formada en varios tipos de pilates, su lema es «hacer ejercicio para llegar a una vejez saludable y que nuestros años no nos impidan ser independientes».

Este es también la consigna que el propio Antonio Hidalgo ha ido implementando en su vida. El objetivo, explica en su último post en redes sociales, es mantenerse joven y activo a pesar del paso de tiempo: «Cuando eres joven crees que esto de la vida no acabará nunca y no piensas en la vejez. A partir de los 50 empiezas a jugar en otra liga, surgen las averías y saltan las alarmas», cuenta en esta publicación.

Gracias al apoyo de su pareja, el comunicador ha «introducido el deporte» en su vida «como una rutina más» para continuar siendo autónomo conforme avance en edad. «No pretendo otra cosa que envejecer con autonomía, valerme por mí mismo ahora que los años van cayendo sobre mí como losas», justifica en su cuenta de Instagram.

Hidalgo comparte habitualmente vídeos y fotografías haciendo y disfrutando de diferentes actividades deportivas. Entre las disciplinas que más le hemos visto practicar en los últimos años, algunas como el pilates, con el que ha reforzado la elasticidad y la movilidad, o los ejercicios de movilidad y de fuerza que práctica casi a diario junto a Ana, entre los que se incluyen burpees, estiramientos, tablas abdominales o incluso bailes.

Antonio Hidalgo, claro sobre la importancia de hacer deporte a partir de los 50 años: «Es una obligación»

El comunicador ha tratado desde hace meses de conseguir que muchos coetáneos se sumen a esta mentalidad y comiencen a probar nuevas actividades deportivas pensando en su futuro como ha hecho él. «Si has pasado de los 50 y aún no lo has hecho, déjate de excusas y ponte en marcha. Cuando quieras reaccionar será ya tarde. Por cierto, lo de salir a andar únicamente no es deporte... Es mejor que nada, pero no suficiente», sentencia en su publicación.

No es la primera vez que el expresentador de Telecinco habla abiertamente de la importancia de «cuidarse físicamente», especialmente a partir de ciertas edades. Para él, explicaba en otro post, mantenerse en forma «no es una elección», sino «una obligación»: «Si el cuerpo te falla, lo demás pasará a ser intrascendente. Salir a andar está bien, pero si lo complementas con ejercicio de fuerza. Cada uno, según su edad y circunstancias físicas, pero todos podemos. Saca 20 minutos cada día».