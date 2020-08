Por qué te quemas con el sol aunque te hayas echado crema y como aplicarla bien

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es una verdad universalmente reconocida que uno no puede ir a la playa o a la piscina sin protección solar. Por muy morenos que seamos, o mucho nos guste presumir de no quemarnos, la protección es esencial para la salud actual y futura de nuestra piel.

Aunque lo básico está claro, que debemos echarnos crema de protección si nos exponemos al sol, tras esta acción quedan muchas dudas. ¿Qué crema es la mejor? ¿Cada cuando debo reaplicarla? ¿Es mejor echármela en casa, o una vez que estoy en la playa? Hablamos con Ana Molina Ruiz, dermatóloga en Fundación Jiménez Díaz y profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid, que resuelve todas nuestras dudas.

¿Es mejor echarse crema de protección solar en casa, o una vez lleguemos a la playa o la piscina?

La recomendación general desde hace años siempre había sido aplicar la fotoprotección en crema en casa al menos 30 minutos antes de ir a la playa o exponernos al sol. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que si lo hacemos de esta manera, durante ese tiempo la crema que hemos aplicado tendrá que resistir el roce con la ropa, las bolsas y objetos que llevemos a la playa, el coche, etc. Por tanto, las recomendaciones: lo ideal es aplicarlo 10-15 minutos antes de ir a la playa, especialmente si es un fotoprotector con filtros químicos, ya que estos tardan unos minutos en absorberse y comenzar a actuar. Sin embargo, si es un fotoprotector con filtros minerales o físicos, lo podríamos aplicar directamente en la playa ya que este tipo de filtros comienzan a actuar desde el momento de su aplicación.

¿Cuánto tiempo debemos esperar entre la aplicación y meternos en el agua?

En general, se recomienda dejar pasar unos minutos desde que aplicamos el fotoprotector hasta que nos mojamos, para facilitar su completa absorción. Esto lo veremos porque ya no quedarán restos blancos de fotoprotector en la piel.

¿Cada cuanto tiempo tenemos que volver a aplicarla?

En general, se recomienda reaplicar el fotoprotector cada dos horas aproximadamente y después de cada baño, ya que no todos los fotoprotectores tienen la misma resistencia al agua.

¿Podemos utilizar la crema del año pasado?

Desde luego que sí, siempre y cuando hayamos cumplido la normativa específica de cada producto y fabricante. Es importante saber que en el envase del fotoprotector encontraremos dos fechas diferentes. Una es la fecha de caducidad que corresponde a la durabilidad del fotoprotector si no se abre. Sin embargo, una vez abierto el envase, esa fecha ya no será válida y lo que tenemos que mirar es un símbolo conocido como PAO, que tiene forma de un tarro abierto, y según sus siglas en inglés significa «period after opening». Esto hace referencia al tiempo que podemos usar el producto una vez abierto el envase.

¿Es mejor elegir una especial para el cuerpo y una para la cara?

En general sí, siempre que podamos. La cara es una zona del cuerpo visible, más expuesta y más sensible. Además es muy rica en glándulas sebáceas, por lo que es importante encontrar fotoprotectores con texturas y galénicas adecuadas para evitar la aparición de acné o foliculitis.

¿Son peligrosos los aceites bronceadores? ¿Pueden sustituir a la crema si llevan filtro de protección?

Hoy en día existen fotoprotectores con textura aceite de SPF 50+ que son perfectamente adecuados para usarlos en el cuerpo o incluso la cara. Fotoprotegen igual que el resto de los fotoprotectores. De lo que siempre debemos huir es de los aceites bronceadores con SPF bajo o inexistente, ya que nos quemaremos.