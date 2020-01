Esta es la playlist con la que se entrena Michelle Obama

La música nos acompaña a todos mientras hacemos ejercicio... y Michelle Obama no iba a ser menos. La ex primera dama de EE.UU ya ha mostrado en multitud de ocasiones ser una aficionada al deporte. La también activista, de 55 años, se mantiene en una forma envidiable y ella misma muestra, a través de Twitter e Instagram, algunas de sus rutinas de entrenamiento.

¿Lo último que ha compartido? La «playlist» que utiliza para entrenar. La lista de música, compuesta de 36 canciones, tiene temas tanto para los momentos más duros del entrenamiento como para la parte de estiramientos.

Como dice ella misma, «A veces es agradable el momento en el que estamos haciendo ejercicio, pero cuando terminamos, siempre nos alegramos de haber ido». Y no hay nada mejor que una buena «playlist» para acompañarnos en estos momentos.

It's about that time when New Year's resolutions get a bit harder to stick to. To offer a little inspiration, I want to share my go-to #WorkoutPlaylist with you. These songs always seem to give me that extra boost to get through my toughest workouts. What's on your playlist? pic.twitter.com/GFP56Yi9A6