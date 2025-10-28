Pablo Ojeda, nutricionista: «Hay pescados que puedes dar a los niños o meter en tuppers sin complicarte, no tiene que ser un quebradero de cabeza»

La alimentación equilibrada es fundamental para mantener el bienestar del organismo. Elegir alimentos variados y nutritivos permite cubrir las necesidades de hidratos de carbono, grasas o proteínas y es clave para prevenir enfermedades y asegurar el correcto funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo.

La adecuada ingesta de nutrientes esenciales a través de una dieta adaptada a nuestras necesidades fortalece la salud, mejora el sistema inmunológico y ayuda a mantener energía y vitalidad a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

El pescado, por ejemplo, destaca como un alimento completo gracias a su riqueza en minerales como calcio, zinc, selenio, vitaminas A, D, E y grupo B; y proteínas. Además, es fuente de ácidos grasos poliinsaturados como el Omega-3, relacionados científicamente con la prevención de enfermedades cardiovasculares y el fortalecimiento de músculos y huesos, tal como se indica desde la web de Acuicultura de España.

Además, su fácil digestión y bajo aporte calórico lo convierten en una excelente opción para promover la pérdida de peso, fortalecer la memoria y favorecer el desarrollo intelectual, especialmente en niños y embarazadas.

El problema es que, para muchas personas, el pescado no resulta un alimento atractivo, algo que suele pasar con los niños, por sus espinas, apariencia o sabor; mientras que otros no encuentran una manera fácil de incluirlo en su alimentación habitual.

Pablo Ojeda recomienda los mejores pescados para niños y en platos para llevar

Para darle solución a este dilema, el nutricionista Pablo Ojeda ha compartido una publicación de Instagram en la que indica qué pescados son mejor para dar a los niños y para llevar en una comida de táper para el día a día «sin complicarte».

«¿Qué pescado puedo dar a los niños o meter en taper sin complicarte la vida? Te voy a dar opciones fáciles y saludables para la vuelta a la rutina», empieza diciendo el nutricionista.

«Por ejemplo, pescados fáciles de limpiar y sin espinas, como la merluza en lomos, que son perfectos para niños porque, oye, apenas tienen espinas. Versiones congeladas de calidad, como los filetes de pescado blanco congelado, que en 10 minutitos al horno o en la sartén, un poquito de sal, pimienta, lo tienes listo» explica y continúa con las ideas para incorporar el pescado a comidas para llevar.

«Mira, ejemplo rápido. Ensalada de pasta integral con trucha arcoíris y un arroz con verduras con trozo de lenguado. Y te voy a dar incluso algún truco extra, ¿eh? Un pescado en tacos o desmigado para guisos, porque queda jugoso y los peques lo comen sin darse cuenta. Lo importante es que el pescado no sea un quebradero de cabeza, sino una ayuda para comer sano y en familia», termina indicando Pablo Ojeda.