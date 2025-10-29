Pablo Ojeda, nutricionista: «La naturaleza te da salud, la industria te inflama»

Sin fórmula mágica que valga, algunos patrones de alimentación están más asociados a una vida más larga que otro. Y ni que decir tiene que existe un sinfín de publicaciones científicas que advierten sobre la asociación negativa que existe entre el consumo de ... alimentos ultraprocesados y prácticamente cualquier enfermedad que se te venga a la mente.

Las más evidentes y repetidas son el cáncer, los problemas cardiovasculares, la obesidad, diabetes, y básicamente la mortalidad por cualquier causa. Además la literatura sobre biomedicina y ciencias de la salud que pone el foco en este tipo de preparaciones industriales comestibles no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos, proliferando los estudios como setas en otoño.

Riesgos para la salud de los ultraprocesados - Mayor riesgo de enfermedades crónicas: El consumo de ultraprocesados se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.

- Aumento del riesgo de cáncer: Algunos estudios han encontrado una relación entre el consumo de ultraprocesados, especialmente carnes procesadas, y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal.

- Efectos en el cerebro y el estado de ánimo: Existe evidencia que sugiere que los ultraprocesados pueden estar vinculados a un mayor riesgo de depresión y ansiedad, y a problemas de salud mental.

- Desequilibrio nutricional: Estos productos a menudo tienen un alto contenido de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido de fibra, vitaminas y minerales.

- Problemas metabólicos: El consumo de ultraprocesados se ha asociado con descontrol alimentario, sobrepeso y obesidad, además de problemas metabólicos como colesterol y triglicéridos elevados, y resistencia a la insulina

«La naturaleza te da salud, la industria te inflama», indica en una de sus últimas publicaciones el nutricionista y divulgador Pablo Ojeda, que ha querido hacer hincapié en sus redes sociales sobre cómo la 'comida moderna' puede causar inflamación por su alto consumo de alimentos procesados, azúcares refinados, grasas trans y aceites vegetales hidrogenados. «La naturaleza ya lo hacía bien, lo que pasa es que la industria vino después, y nos confundió», destaca en un post de Instagram.

Hábitos para aumentar la energía, reducir la ansiedad y lograr una mejor digestión

«Pásate a lo natural, y observa cómo responde tu cuerpo», dice el experto en la citada publicación, en la que invita a cambiar algunos hábitos para lograr una mejor digestión, menos hinchazón, más energía real, menos ansiedad por comer y un mejor control del azúcar en sangre. Y esto es básicamente haciendo una alimentación saludable, y en concreto la famosa dieta mediterránea, priorizando los alimentos 'reales', es decir todos los alimentos frescos cuyo procesamiento ha sido mínimo.

El alimento es el principal ingrediente del producto. «La naturaleza ya sabía como endulzarte», indica una de las imágenes que Ojeda pone en el carrusel de Instagram, destacando cómo de la fructosa, un carbohidrato simple que se encuentra de forma natural en las frutas, hemos pasado a las chuches repletas de jarabe de glucosa y otras cosas perjudiciales para nuestro organismo.

Del mismo modo hace hincapié en cómo hemos pasado en las últimas décadas del cacao puro al azúcar en múltiples versiones. «Hay un océano de diferencia», escribe.

Una buena alimentación no debe traer quebraderos de cabeza si hay un orden

«Proteína real vs mezcla de féculas y aditivos», resalta el experto, que critica cómo se ha ido a lo fácil en la cocina y animando a sus seguidores a consumir de la manera más sana posible este macronutriente necesario para fortalecer y mantener los huesos, músculos y piel.

Principios clave de la dieta mediterránea - Priorizar alimentos vegetales: La base de la dieta son frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas.

- Limitar el consumo de carnes rojas: Se consumen en menor cantidad y con menor frecuencia que en otras dietas.

- Elegir fuentes de grasas saludables: El aceite de oliva virgen extra es la grasa culinaria principal.

- Consumir alimentos poco procesados: Se priorizan los alimentos frescos y de temporada.

«El grano original alimenta, el refinado crea adicción», cuenta el divulgador en otra de las imágenes, alentando sobre el consumo de carbohidratos integrales, fantásticos para la microbiota y nuestro bienestar. Del mismo modo que muestra lo fácil que es cambiar nuestra ingesta de líquidos, desechando los refrescos azucarados y zumos de frutas industriales, apostando por el agua, el café o las infusiones de hojas y brotes.

Según el nutricionista, una buena alimentación no debe traer quebraderos de cabeza si hay orden de por medio. Mantener una alimentación variada y equilibrada es esencial, incluyendo proteínas, carbohidratos buenos, fibra y grasas saludables, como aguacate, el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos. «La grasa mala inflama», indica el divulgador, que repite en la publicación que «la naturaleza ya tenía sabor, solo había que cocinarla». «Comer limpio es volver al origen, deja de mirar etiquetas», concluye.