Pablo Ojeda avisa sobre la señal que indica que una patata no es apta para el consumo: «No se debe comer nunca»

La patata es un alimento de base en nuestras despensas que se consume durante todo el año. Además, es un producto versátil que se puede consumir frito o, en otoño e invierno, dentro de los guisos.

Esos platos calientes y de cuchara son ... los que ya van apeteciendo cuando se desploman los termómetros y comienza el frío.

Este viernes en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta que conducen Cristina Pardo e Iñaki López cocinaron junto al chef Carlos Maldonado un guiso de sepia con patatas. Junto a los presentadores y al cocinero estrella Michelín se encontraba también el nutricionista Pablo Ojeda que dio algunos consejos sobre los ingredientes que se estaban utilizando y sus propiedades.

Las patatas que «no se deben comer nunca»

A mitad de cocinado, el nutricionista llamó la atención de sus compañeros al ver la característica que tenía una de las patatas sobre la cocina. «¿Alguna vez habéis tenido en casa alguna patata con esto?», advertía Ojeda señalando los tallos o brotes que salían del tubérculo.

A la pregunta, Iñaki López bromeaba asegurando que, en su caso, las había tenido «hasta con flor». El nutricionista aseguraba a continuación que el gesto típico al ver estos brotes en las patatas es coger el cuchillo y cortar el trozo.

Ante la respuesta afirmativa de Cristina Pardo, se mostraba contundente: «Nunca». «Cuando sale un poquito te lo compro, pero cuando ya ha salido como la flor, fuera», continuaba.

El motivo por el que hay que desechar este alimento cuando aparecen esos tallos es porque «ya está contaminada». Es por ello que continuaba firma: «Esto no se debe de comer nunca».

Asimismo, Ojeda insistía en que la patata frita -mientras se está cortando y se le da esa forma fina- cruda tampoco se debe comer si no se ha cocinado «porque en la humedad y en la tierra es donde les encanta crecer a las bacterias, a la famosa listeria». Además, explicaba que las patatas se pueden consumir con la piel siempre y cuando estén bien cocinadas.

Las patatas tienen numerosos beneficios. Según la Fundación Española del Corazón es rica en potasio, vitamina A, B1 y B3 y ácido fólico. También, proporciona pequeñas cantidades de zinc y magnesio, y además, apenas aporta grasas.

La Federación Española de Nutrición, por su parte, indica que es fuente de vitamina C, aunque esta puede perderse en parte durante el proceso de cocción. Este alimento, señalan, contribuye al funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos.