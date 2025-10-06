El nutricionista Pablo Ojeda comparte su opinión sobre el ayuno intermitente: «Se ha visto que...»

Las dietas para mejorar la salud y el bienestar han ganado una gran popularidad en los últimos años. Desde la dieta cetogénica hasta la paleo, cada una de estas alternativas ofrece un enfoque diferente para mejorar la alimentación y optimizar el funcionamiento del cuerpo. Una de las más conocidas hoy en día es el ayuno intermitente, un método que alterna periodos de ingesta de alimentos con horas de ayuno. En ese sentido, el nutricionista Pablo Ojeda ha decidido arrojar algo de luz sobre este tipo de dieta en su participación habitual en el programa 'Las Mañanas' de Kiss FM, compartiendo su opinión sobre el ayuno intermitente.

En un vídeo publicado en Instagram, el nutricionista destacó la importancia de realizar el ayuno de forma correcta y planificada y advirtió sobre el riesgo de alternar periodos extremos de restricción con excesos. «El ayuno intermitente está fenomenal si se hace bien. No sirve de nada dejar de comer cuatro días para ponerme como un pajarito el fin de semana», explicó.

El ayuno intermitente ha sido objeto de diversos estudios clínicos que respaldan algunos de sus beneficios potenciales. En ese sentido, Ojeda señaló: «A nivel clínico hay muchos estudios que dicen que mejora la glucosa en sangre, que mejora el perfil lipídico, que favorece la autofagia celular, que es que tus células se comen los desechos orgánicos». Este proceso de autofagia es clave para la regeneración celular, ya que el cuerpo se deshace de desechos acumulados, favoreciendo una mayor eficiencia en el funcionamiento del organismo. Además, la mejora en el perfil lipídico y la regulación de la glucosa en sangre son factores determinantes para la salud metabólica, haciendo del ayuno intermitente una herramienta potencialmente útil para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular y prevenir enfermedades metabólicas.

El mejor tipo de ayuno intermitente según el nutricionista

Existen varios tipos de ayuno intermitente, pero según Ojeda, hay uno en particular que destaca por sus beneficios: «¿Cuál es el mejor ayuno intermitente que suele haber? Bueno, pues el que más beneficio tiene es el 16-8. Es decir, dejo de comer a las 6 de la tarde y la siguiente ingesta la hago sobre las nueve, diez de la mañana». Este método implica 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación, y se alinea con los ritmos circadianos naturales del cuerpo. «El ser humano está diseñado para comer de día y no comer durante la noche», puntualiza el experto, resaltando la importancia de respetar los ciclos biológicos para obtener mejores resultados.

Durante la entrevista Xabi Rodríguez, uno de los presentadores del programa, planteó una cuestión interesante, si realmente el cuerpo está diseñado para no comer por la noche, ¿cómo se explica que España tenga una de las mayores expectativas de vida del mundo, a pesar de que los hábitos alimenticios nocturnos son bastante comunes en el país? A esta pregunta, Pablo Ojeda ofreció una perspectiva más amplia: «Tiene que ver con el hábito de vida. Se ha visto que naciones o poblaciones con un alto índice de sociabilización, eso sí te da muchísimos años de vida». En este sentido, Ojeda sugiere que no es solo la alimentación lo que influye en la longevidad, sino también los hábitos sociales que fomentan una vida activa y conectada emocionalmente con otras personas. La interacción social, junto con una buena alimentación, parece ser un pilar fundamental para una vida larga y saludable.

Sin embargo, no todo es positivo cuando se habla de la alimentación en España ya que, pesar de ser cuna de la famosa dieta mediterránea, una de las más saludables del mundo, Ojeda lanzó una advertencia que podría sorprender a muchos. «Si es por hábitos alimentarios, tengo que decir una mala noticia, que actualmente en España solamente tres personas de cada diez siguen lo que se conoce como la dieta mediterránea», concluyó el nutricionista.