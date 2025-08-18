Lima: los beneficios del cítrico que favorece la digestión y mejora las defensas
Esta fruta cítrica rica en vitamina C y antioxidantes refuerza el sistema inmune y mejora el estado de ánimo
Más aromática y ligeramente más dulce que el limón, la lima es un cítrico esencial en muchas culturas. Rica en ácido cítrico y vitamina C, posee usos tanto culinarios como medicinales.
Propiedades
- Vitamina C (más del 30% de la CDR por unidad)
- Flavonoides antioxidantes
- Potente acción alcalinizante
- Estimula la producción de bilis
Beneficios
- Refuerza el sistema inmune.
- Aumenta la absorción de hierro.
- Favorece la digestión y el metabolismo.
- Mejora la salud bucal.
Usos
- Aliños de ensaladas.
- Marinados de pescado (ceviches).
- Bebidas refrescantes y coctelería.
- Postres cítricos o bizcochos.
