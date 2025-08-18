Suscribete a
Lima: los beneficios del cítrico que favorece la digestión y mejora las defensas

Esta fruta cítrica rica en vitamina C y antioxidantes refuerza el sistema inmune y mejora el estado de ánimo

La lima es esencial en muchas culturas
Soledad Barbacil

Madrid

Más aromática y ligeramente más dulce que el limón, la lima es un cítrico esencial en muchas culturas. Rica en ácido cítrico y vitamina C, posee usos tanto culinarios como medicinales.

Propiedades

- Vitamina C (más del 30% de la CDR por unidad)

- Flavonoides antioxidantes

- Potente acción alcalinizante

- Estimula la producción de bilis

Beneficios

- Refuerza el sistema inmune.

- Aumenta la absorción de hierro.

- Favorece la digestión y el metabolismo.

- Mejora la salud bucal.

Usos

- Aliños de ensaladas.

- Marinados de pescado (ceviches).

- Bebidas refrescantes y coctelería.

- Postres cítricos o bizcochos.

