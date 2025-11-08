La dieta que sigue Katy Perry a sus 41 años: mucho líquido y hasta cinco comidas pequeñas al día

Katy Perry está llevando a cabo una gira mundial, recorriendo tanto Estados Unidos como Australia y buena parte de Europa. En estas idas y venidas, España formará parte de su itinerario, unos conciertos en los que la cantante se entrega al 100% y para ... lo cual necesita preparar tanto su cuerpo como su mente. Perry ya ha comentado cómo es su rutina de ejercicios, deporte casi diario para estar en forma y darlo todo encima de los escenarios, unas actividades que puede llevar a cabo combinándolos con una dieta sana y equilibrada.

Sobre sus hábitos a la hora de sentarse a la mesa y el tipo de alimentos que suele consumir también ha dado detalles recientemente. Katy Perry ha compartido con los lectores de la revista 'Women's Health' información detallada que se fundamenta en dos pilares clave: por un lado, no pasar hambre, con hasta cinco comidas al día repartidas a lo largo de la jornada; por otro, hidratación máxima, con mucho líquido, hábito que recomendar los expertos para favorecer el tránsito intestinal, evitar la retención de líquidos y para no pasar hambre.

El primer punto es el más importante: Katy Perry afirma que cuando está entrenando para mantener el ritmo de sus conciertos en plena gira, suele hacer entre tres y cinco comidas diarias, con pequeñas raciones repartidas para evitar el picoteo entre horas. En general son platos «ligeros» y alimentos saludables. Arranca en el desayuno con huevos duros o plátanos, para seguir con proteínas con ensalada o sopa. Para la última ingesta, a la hora de la cena, dos consejos: proteína, con verduras y sopa o pasta y adelantar la hora, para hacer la digestión antes de ir a descansar. «He empezado a comer más temprano, algo por lo que todo el mundo jura, pero sólo porque mi hija come más temprano, lo cual es estupendo», ha apuntado en la citada publicación.

El otro factor que determina las pautas de alimentación diarias de Katy Perry es el relativo a la hidratación, con especial foco en las primeras horas del día, por las mañanas. «Es la mejor manera de empezar, beber agua. Se que es un tópico pero creo que muchos de nosotros vamos directamente al café sin beber un vaso de agua», ha comentado la cantante. Ella combina a veces el agua con vinagre de sidra de manzana y lo alterna con té.

Conciertos de Katy Perry en España

Katy Perry es un ejemplo de constancia. Si bien hace un tiempo se mostraba en entrevistas muy perezosa de cara a la práctica de ejercicio físico, a día de hoy afirma que su «estado de ánimo es inusualmente feliz». Ese sentirse bien por fuera también le ayuda a estar mejor por dentro y a mostrar una mayor satisfacción personal, algo que evidencia en la gira que está llevando a cabo.

La artista actúa en Barcelona este 9 de noviembre, en el Palau Sant Jordi, y el 11 en Madrid, en el Movistar Arena. En junio de 2026 regresa para participar en un festival de música en Santiago de Compostela y en julio estará de nuevo en Madrid en otra cita musical, del 3 al 5 de julio.