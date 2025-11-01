Suscribete a
El cardiólogo Aurelio Rojas confirma qué pasa cuando tomas café por las mañanas: «Tienen más esperanza de vida»

Este experto ha compartido detalles de un estudio avalado por científicos en el que se explica qué hay tras el hecho de que quienes consumen café a primera hora del día tengan menos probabilidades de padecer un infarto al corazón

Aurelio Rojas
Aurelio Rojas Instagram

Maria Sánchez Palomo

España es un país eminentemente cafetero. Según los datos más recientes, cada español consume 4,22 kilos de café al año, lo que equivale a unas 562 tazas al día (Informe Sectorial del Café en España). Estamos así ante una de las bebidas más ... consumidas en nuestro país, bien sea en casa o en bares y restaurantes. La importancia de esta ingesta está generando infinidad de noticias, informaciones y también bulos y comentarios carentes de veracidad, de ahí que el cardiólogo Aurelio Rojas haya aprovechado su canal en Instagram para hablar alto y claro al respecto: «¿Es esta la mejor hora del día para tomar café?». Lo preguntaba en una publicación matutina y la respuesta ha despejado dudas.

